Jak relacjonuje TVN24, premier został zapytany przez jedną z uczestniczek o to, czy będą wprowadzane zmiany w zerowym podatku dla młodych.

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- Teraz będą gwizdy, bo rząd nie planuje przedłużenia tego okresu bezpodatkowego. Nie gniewajcie się, ale w czym sytuacja 26-latka, czy 26-latki jest trudniejsza niż 58-latki. Powiedzcie tak szczerze – zwrócił się do publiczności Donald Tusk.

Czytaj więcej Podatki Młody nie musi składać rocznego PIT Zwolnione z podatku są przychody z etatu, zlecenia, a od 2022 r. także zasiłki macierzyńskie. Do ukończenia 26 lat.

Premier: Młodzi muszą umieć kalkulować

- Jeśli ktoś decyduje się wejść w życie zawodowe później, a nie wcześniej, np. nie od razu po studiach, albo przedłuża kształcenie, (...) to jest to ktoś dorosły i musi umieć kalkulować - dodał szef rządu.

Donald Tusk zauważył, że młodzi ludzie w Polsce i tak korzystają z ulgi do ukończenia 26 lat. - Muszą skalkulować swoją karierę, czy swoją pracę w taki sposób: wiem, że za rok, za dwa, (...) nie będę miał tego bonusu, więc muszę się do tego przygotować - wskazał premier.

- Mówię o tym nie tylko dlatego, że w tym momencie nie znaleźlibyśmy na to w budżecie pieniędzy - podkreślił.

Zdaniem Donalda Tuska, w Polsce jest „naprawdę niskie opodatkowanie”.

- Ktoś już kiedyś zauważył, że bardzo trudno będzie utrzymać sytuację, w której opieka socjalna jest szwedzka, a podatki irlandzkie. W tym jest trochę przesady, ale nie za dużo. Więc nie gniewajcie się, nie przewidujemy takiego projektu – powiedział szef polskiego rządu.

Zero podatku od młodych, ale nie zawsze

Ulga dla młodych (PIT-0) jest przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z określonych tytułów tj. pracy na etacie i umowy zlecenia. W ramach ulgi przychody do 85 528 zł brutto są zwolnione z podatku dochodowego. W razie przekroczenia progu zwolnienia pracodawca stosuje stawkę 12 proc.

Czytaj więcej Podatki Ulga podatkowa dla młodych - jaka musi być umowa Osoby do 26 lat nie muszą dzielić się z fiskusem swoją pensją. Chyba że dużo zarabiają. Zwolnienia z PIT nie dadzą też własna firma i umowa o dzieło.

Trzeba jednak pamiętać, że podatek zostanie odprowadzony od przychodów z umowy o dzieło, pozarolniczej działalności gospodarczej czy zasiłku chorobowego. Ulga dla młodych nie ma też zastosowania do przychodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym.

Prawa do ulgi nie trzeba dokumentować. Zastosowanie zwolnienia od opodatkowania wynika z wieku oraz rodzaju osiąganych przychodów.