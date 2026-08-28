„Podnosimy gotowość WOT w związku z zapowiedziami długotrwałych opadów deszczu, silnego wiatru i burz. Alert nie oznacza automatycznego skierowania żołnierzy do działań. Pozwala jednak skrócić czas reakcji oraz przygotować siły i środki do udzielenia pomocy tam, gdzie może być potrzebna” – poinformował Kosiniak-Kamysz na platformie X.

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Władysław Kosiniak-Kamysz podnosi gotowość WOT. Żołnierze mogą zostać wezwani w sześć godzin

Jak dodał, do sześciu godzin skrócono czas możliwego wezwania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z: 7. Pomorskiej Brygady OT, 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT, 12. Wielkopolskiej Brygady OT, 13. Śląskiej Brygady OT, 15. Lubuskiej Brygady OT, a także 17. Opolskiej Brygady OT i 16. Dolnośląskiej Brygady OT.

Do 24 godzin skrócono również czas potencjalnego wezwania żołnierzy z 11. Małopolskiej Brygady OT i 14. Zachodniopomorskiej Brygady OT.

Szef MON wskazał, że komunikat ma obowiązywać dwie doby.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert o treści: „Pogoda: dziś i jutro (28/29.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb”. Wiadomość wysłano do odbiorców na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego (powiaty: międzyrzecki, nowosolski, strzelecko-drezdenecki, świebodziński, wschowski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski).

Alert RCB i ostrzeżenia IMGW. Możliwe podtopienia, grad i wiatr do 75 km/h

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami zostały wydane przez IMGW dla województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz dla części województwa lubuskiego. Pierwszym stopniem alertu objęto województwo opolskie, a także część śląskiego i łódzkiego. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu w wysokości od 30 do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie może wystąpić grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 22 w piątek do sobotniego poranka.

Przed silnym deszczem z burzami wydano alerty dla województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz wschodnich krańców warmińsko-mazurskiego. Na tych obszarach prognozowane są umiarkowane opady deszczu, miejscami o sumie od 30 do 40 mm. Porywy wiatru sięgną do 65 km/h. Alerty zaczną obowiązywać w nocy z piątku na sobotę i pozostaną aktywne do soboty do godz. 10.

Nadal aktywne są także ostrzeżenia I stopnia przed upałem w części województwa lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, zaś II stopnia – wystąpienie tych zjawisk.