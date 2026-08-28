Styl papieża Leona XIV od miesięcy przyciąga uwagę. Teraz 70-letni zwierzchnik Kościoła katolickiego znalazł się na liście najlepiej ubranych ludzi świata magazynu „Vanity Fair”. Zdaniem jego autorów papież wyniósł swój styl „na niebiański poziom”.

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Papież Leon XIV w jednym szeregu z gwiazdami Hollywood

Po raz pierwszy od dekady magazyn „Vanity Fair” opublikował zestawienie najlepiej ubranych osób na świecie. Na liście na 2026 r. znalazło się 70 nazwisk. Obok gwiazd Hollywood i światowej muzyki pojawiła się również postać znacznie mniej oczywista w tego rodzaju rankingach – papież Leon XIV.

Magazyn docenił 70-letniego zwierzchnika Kościoła katolickiego za „wyniesienie papieskiego stylu na niebiański poziom”. Za jeden z jego najbardziej charakterystycznych zestawów uznano prostą białą sutannę połączoną ze sportowymi butami Nike.

José Criales-Unzueta, korespondent „Vanity Fair” zajmujący się modą i jeden z autorów zestawienia, powiedział, że podczas przygotowywania listy szczególną uwagę zwrócił na „wrodzoną amerykańskość” sposobu ubierania się papieża.

Leon XIV urodził się w Chicago i – jak wskazuje magazyn – wypracował własny, rozpoznawalny styl, zdobywając przy tym grupę wiernych obserwatorów zainteresowanych modą. Łączy szyte na miarę szaty liturgiczne z dodatkami w stylu vintage.

Nike, stary zegarek i czapka Chicago White Sox. Sekret garderoby głowy Kościoła

Sportowe obuwie nie jest jedynym elementem garderoby Leona XIV, który zwrócił uwagę mediów. Papież zamiast tradycyjnych czerwonych papieskich pantofli wybiera między innymi proste, czarne półbuty typu oxford.

Nosi również szwajcarski zegarek kwarcowy, którego produkcja została już zakończona, oraz sam nosi swój – wysłużony już – neseser. W czerwcu 2025 r. podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra założył na papieskie nakrycie głowy czapkę baseballową drużyny Chicago White Sox.

Podczas bardziej oficjalnych uroczystości Leon XIV korzysta natomiast z projektów włoskiego projektanta Filippo Sorcinellego. Projektant ten przygotowywał wcześniej szaty liturgiczne również dla papieży Benedykta XVI i Franciszka.

„Nowoczesna siła”. Dlaczego Gen Z zachwyca się papieżem?

Eksperci zwracają uwagę, że Kościół katolicki, który od wieków wykorzystuje symbolikę i znaczenie wizerunku, notuje obecnie wzrost zainteresowania ze strony pokolenia Z. W tym kontekście obecność Leona XIV w prestiżowym magazynie poświęconym znanym osobistościom może współgrać z próbą przedstawiania papiestwa jako – jak napisano – „nowoczesnej siły”.

Robert Orsi, profesor religioznawstwa na Northwestern University w Illinois, przyznał, że reakcja świata na nowego papieża zrobiła na nim ogromne wrażenie. – To, jak świat przyjął tego papieża, było dla mnie zdumiewające – powiedział, cytowany przez brytyjski dziennik „The Guardian”.

Zdaniem Orsiego do młodego pokolenia przemawiają również inne elementy działalności Leona XIV, w tym jego krytyczne wypowiedzi dotyczące sztucznej inteligencji oraz wezwania do pokoju.

Carol Richardson, profesor historii sztuki nowożytnej na University of Edinburgh, oceniła, że papież, który prowadzi także własne konto na Instagramie, z pewnością wie o swoim miejscu w zestawieniu „Vanity Fair”. – On i ludzie wokół niego są bardzo świadomi – powiedziała. – Większość uzna to za zabawne. Spodoba im się, że zauważono, jak bardzo jest zajęty i że musi nosić sportowe buty, żeby wszędzie zdążyć – dodała.

Świat mody od lat czerpie inspiracje z symboliki Kościoła i wizerunku papiestwa. Już w latach 80. do motywów religijnych nawiązywał projektant Christian Lacroix. W 2018 r. podobnym związkom poświęcono wystawę „Heavenly Bodies” w Metropolitan Museum of Art, a również dziś na wybiegach pojawiają się krzyże i przedstawienia Chrystusa. Według José Crialesa-Unzuety atrakcyjność tego rodzaju inspiracji wynika z niezwykłego bogactwa symboli i estetyki związanych z Kościołem. – Jest tego tak wiele do odkrycia i tak wiele rzeczy, w których można znaleźć inspirację – powiedział w rozmowie z „Guardianem”.

Kategoria dla najbardziej wyrazistych postaci

W rankingu „Vanity Fair” papież znalazł się w kategorii „originals”. Magazyn umieszcza w niej osoby uznawane za najbardziej niekonwencjonalne i innowacyjne pod względem ubioru – prezentujące własny, wyrazisty punkt widzenia.

Obok Leona XIV w tej części zestawienia znaleźli się między innymi reżyser Spike Lee oraz piosenkarki Björk i Rosalía.

Criales-Unzueta podkreślił, że ranking ma pokazywać, jak mocno moda i styl są zakorzenione w kulturze i społeczeństwie. – Styl, dobry styl, jest praktyką, która nie jest zarezerwowana dla celebrytów ani ich stylistów – zaznaczył.

Zdjęcie wywołało burzę. Myśleli, że stworzyła je sztuczna inteligencja

Jednym z momentów, które najmocniej przyczyniły się do zainteresowania stylem Leona XIV, było zdjęcie opublikowane w maju. Papież został na nim pokazany w sportowych butach Nike. Kadr pochodził z wyprodukowanego przez Watykan dokumentu „Leone a Roma”, przedstawiającego jego pobyt w Rzymie jeszcze przed objęciem papiestwa.

Zdjęcie błyskawicznie rozprzestrzeniło się w internecie. Wiele osób początkowo uważało, że zostało wygenerowane komputerowo. Porównywano je do słynnego obrazu papieża Franciszka w ogromnej białej kurtce puchowej Balenciagi, który w rzeczywistości został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Przypadek ten został później określony jako „pierwszy prawdziwy przypadek dezinformacji wykorzystującej AI na masową skalę”.

Według Crialesa-Unzuety właśnie wtedy Leon XIV stał się „tematem rozmów zarówno w świecie mody, jak i poza nim”.

Miłośnicy sportowych butów szybko ustalili, że papież miał na sobie wycofany już ze sprzedaży model Nike w stylistyce retro, wzorowany na obuwiu tenisowym po raz pierwszy sprzedawanym w latach 70. Magazyn „Esquire” skomentował jego wybór słowami: „Cóż za papieski popis”, natomiast część internautów zaczęła określać styl Leona XIV mianem „holy drip”.

Obok A$AP Rocky’ego i Bad Bunny’ego. „Vogue” i „NYT” też doceniły papieża

„Vanity Fair” nie jest pierwszym medium modowym, które zwróciło uwagę na sposób ubierania się Leona XIV. Pod koniec ubiegłego roku papież znalazł się obok A$AP Rocky’ego i Bad Bunny’ego na liście najlepiej ubranych osób przygotowanej przez „Vogue”.

„New York Times” umieścił go natomiast w gronie 67 najbardziej stylowych osób 2025 r..