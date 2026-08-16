Papież Leon XIV zaapelował o zaprzestanie przemocy wobec Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu Jordanu. Podczas spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo papież pozdrowił obecnych tam Polaków, a także uczestników pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach Śląskich. Zwracając się do setek wiernych z całego świata, przybyłych na południową modlitwę w miasteczku pod Rzymem, papież odniósł się do narastającej przemocy izraelskich osadników wobec Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu Jordanu. Do incydentów doszło ostatnio m.in. w miejscowości Kusra koło Nablusu.

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Pilny apel papieża. Chodzi o ataki na Palestyńczyków

Leon XIV powiedział: – Ponawiam mój apel o to, by zakończyła się powtarzająca się przemoc wobec cywilnej ludności palestyńskiej na Zachodnim Brzegu Jordanu. Po tych słowach na placu przed Pałacem Apostolskim w Castel Gandolfo rozległy się długie brawa.

Papież mówił: – Pilnie proszę wspólnotę międzynarodową o to, aby doprowadziła do postępu w celu realizacji rozwiązania w formule dwóch państw (izraelskiego i palestyńskiego – PAP), na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju.

Następnie przypomniał, że w najbliższych dniach w Tarencie w Apulii, na południu Włoch, rozpoczną się Igrzyska Śródziemnomorskie z udziałem zawodników z wielu państw Afryki, Azji i Europy. – Pragnę, aby to wydarzenie sportowe było znakiem pokoju i braterstwa między narodami tego regionu i całego świata – zaapelował.

Papież pozdrowił polskich pielgrzymów

Leon XIV skierował pozdrowienie do licznych obecnych w Castel Gandolfo Polaków, a także do uczestników tradycyjnej pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach Śląskich.

W rozważaniach poprzedzających południową modlitwę powiedział: – Także dzisiaj Kościół może pozwolić się zaskoczyć działaniu Boga i nieść pokój Chrystusa poza już wytyczone granice. Leon XIV mówił o potrzebie pokory i determinacji wśród wierzących.

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– Rozumiemy, że stół Boga jest zastawiony dla wszystkich i że dla nikogo nie są przeznaczone okruszyny, ponieważ każdy ma swoje miejsce u Ojca. W świetle tej wiary nie do zniesienia stają się nierówności, dyskryminacja i bariery, które depczą godność tak wielu synów i córek Boga – dodał.

Papież podkreślił: – Drodzy bracia i siostry, jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa w świecie udręczonym, który poszukuje pokoju. Prośmy Maryję, naszą Matkę, aby wstawiała się za nami.