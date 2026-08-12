Zwracając się do Polaków w czasie spotkania w bazylice watykańskiej, papież powiedział: – Sierpień to miesiąc ważnych dla was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy.

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– W wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Niech wspominanie tych wydarzeń kieruje nasze kroki na drogę pokoju, wskazywaną przez Niepokalaną. Wszystkim wam błogosławię – dodał Leon XIV.

Czytaj więcej Kościół „Zaprzestańcie ataków na cele cywilne”. Apel papieża do Rosji i Ukrainy Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o poszanowanie prawa humanitarnego i zaprzestanie ataków na cele cywilne. To pierwszy taki apel do ob...

Bitwa Warszawska 1920. Zwycięstwo polskiego wojska

Bitwa Warszawska, nazywana także Cudem nad Wisłą, to zakończona polskim zwycięstwem bitwa stoczona w dniach 13–25 sierpnia 1920 roku między nacierającą na Warszawę i na północny zachód od niej Armią Czerwoną a Wojskiem Polskim. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.

Bitwa Warszawska 1920 r. została uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata przez Edgara Vincenta D'Abernon, brytyjskiego polityka, dyplomatę i pisarza.