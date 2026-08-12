Podczas wydarzenia związanego z zawarciem umów offsetowych między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 a Boeingiem w związku z zakupem przez Polskę śmigłowców Apache AH-64E we wtorek ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomas Rose określił wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka mianem „Rambo”.

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W środę polityk został przez Jacka Nizinkiewicza zapytany o ten przydomek. – Z Amerykanami mamy dość bliskie i przyjazne stosunki, a przede wszystkim walczymy o swoje. Myślę, że to dzisiaj najważniejsze w tych stosunkach – odparł. – Po trzech latach w Ministerstwie Obrony i po kontaktach z administracją amerykańską, w Białym Domu, w Pentagonie i z ambasadorem Rose'em wiem, że Amerykanie szanują tych, którzy jasno stawiają swoje interesy – dodał.

Cezary Tomczyk: Amerykanie rozumieją, że Polska używa zasady „Poland First”

Cezary Tomczyk wspomniał o słowach, jakie usłyszał w Białym Domu podczas spotkania z Andrew Bakerem z Rady Bezpieczeństwa Narodowego. – On powiedział: my w oczywisty sposób używamy zasady „America First”, ale rozumiemy, że wy używacie zasady „Poland First”. Dla nas to jest jasne i nie rozumiemy, jeśli jakiś kraj tego nie robi – relacjonował.

– Uważam, że jasne postawienie spraw też przez Polskę, jak to miało miejsce we wtorek, jest bardzo ważne. My powiedzieliśmy wczoraj prawdę: Polska wydała 65 miliardów dolarów na sprzęt w Ameryce i wydamy przynajmniej drugie tyle na jego utrzymanie, na zbudowanie serwisu i na wszystko, co się z tym wiąże. I albo będziemy w takim miejscu; że oba kraje będą czerpały z tego korzyści, albo po prostu ten projekt nie wyjdzie – mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem wiceminister.

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– Jestem przekonany, że Amerykanie dzisiaj to rozumieją i mamy już pierwsze dwie decyzje, które o tym świadczą. Jako pierwszy kraj w Europie utworzyliśmy serwis do czołgów Abrams, który będzie serwisem nie tylko dla Rzeczpospolitej, ale też dla całej Europy i dla wojsk amerykańskich w Europie. Chcemy, żeby tak samo było z Apache'ami, żeby za tym szła koprodukcja dla rakiet do Patriotów i wiele innych projektów, które się za tym kryją – kontynuował.

Wiceszef MON: Karol Nawrocki nie ma monopolu na relacje z Donaldem Trumpem

Jacek Nizinkiewicz pytał swego rozmówcę, czy naturalnym partnerem dla administracji Donalda Trumpa nie jest prezydent Karol Nawrocki. – Jest – odparł Tomczyk, zaznaczając, że pomijając wspólną wizytę premiera i prezydenta w USA z okazji stulecia odzyskania niepodległości „zawsze tak było, że (...) kontakty są na poziomie prezydentów”.

– I bardzo dobrze. Jeżeli prezydent Nawrocki ma wyjątkowe kontakty w Stanach Zjednoczonych, to niech je wykorzystuje dla dobra Rzeczpospolitej – dodał. Wiceminister obrony wyraził przy tym opinię, że Karol Nawrocki nie ma monopolu na relacje z Donaldem Trumpem.

Jakie są relacje rządu Donalda Tuska z administracją Trumpa? – Myślę, że bardzo dobre – powiedział Tomczyk.

Prezydent Donald Trump imprezy sportowej w Ohio Foto: REUTERS/Kylie Cooper

Cezary Tomczyk: Karol Nawrocki ściga się sam ze sobą

Wiceszef MON odniósł się też do sytuacji z ubiegłego roku, kiedy to Karol Nawrocki, a nie Donald Tusk, wziął udział w rozmowie europejskich przywódców z Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. – Problem jest chyba następujący, że prezydent Nawrocki prowadzi jakiś wyścig, w którym nikt z rządu nie bierze udziału, więc on się może ściga sam ze sobą – ocenił.

– To nie jest wyścig o to, kto jest bliżej administracji Donalda Trumpa. Ja szanuję relacje Nawrockiego z Trumpem i powinniśmy z nich czerpać jako kraj, a jednocześnie trzeba uszanować wszystko, co robi rząd. Powinniśmy się uzupełniać i robić wszystko, żeby ten wielki sojusznik zza wielkiej wody był przede wszystkim sojusznikiem naszego kraju – mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Cezary Tomczyk.

Polityk wspomniał, co usłyszał w Białym Domu. – Oni powiedzieli: jeżeli mamy budować obecność amerykańską w Polsce na stałe, to wniosek musi być podpisany przez premiera Donalda Tuska, bo my wiemy, że w Polsce rządzi rząd – tam są pieniądze, decyzje, realne sprawstwo i to jest naturalny partner, jeżeli chodzi o sprawy, które dotyczą na przykład amerykańskiej obecności – powiedział. – Natomiast nie zabierajmy prezydentowi Nawrockiemu jego kontaktów i ja tylko im kibicuję – zaznaczył.

W środowym wywiadzie wiceminister obrony ocenił, że Stany Zjednoczone mają specjalne relacje z trzema państwami (Izraelem, Koreą Południową i Polską) i że Polska może polegać na USA w NATO. – Uważam, że moglibyśmy liczyć na Amerykanów w sytuacji zagrożenia, nie mam co do tego wątpliwości – stwierdził.

– Mamy bardzo solidne karty, jeżeli chodzi o przemysł, o kontrakty amerykańskie, o to, co zbudowaliśmy na terenie Polski. Amerykanie to widzą, cenią silnych partnerów – podkreślił.

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