Zatrzymań dokonano w województwie mazowieckim i dolnośląskim. „Grupa przejmowała dostęp do poczty elektronicznej, przechwytywała korespondencję oraz obserwowała wymianę wiadomości między firmami. Przestępcy ukrywali lub usuwali wiadomości z zawartymi fakturami, a następnie dokonywali w nich modyfikacji poprzez zmianę numerów rachunków bankowych” – wyjaśniło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

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Według CBZC, płatności kierowano na konta, które były zakładane przy wykorzystaniu skradzionych tożsamości nieświadomych niczego obywateli Belgii i Francji.

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Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało trzech Nigeryjczyków i Polkę

Jak poinformowano, wśród zatrzymanych są trzej mężczyźni będący obywatelami Nigerii oraz obywatelka Polski. „Zatrzymani mają od 25 do 36 lat. W trakcie trwania procederu wszyscy mieli poszczególne role i zadania. Całą grupą kierował 36-letni obywatel Nigerii” – podało CBZC.

Według policji, to 36-letni Nigeryjczyk miał udawać się do urzędów państwowych w różnych miastach, a następnie posługiwać się paszportami innych osób w celu wyrobienia numeru PESEL, który następnie wykorzystywał do otwarcia działalności gospodarczej oraz rachunków bankowych. Mężczyzna dokonywał również wypłat pieniędzy pochodzących z przestępstwa w różnych bankomatach.

Kolejni dwaj zatrzymani obywatele Nigerii byli odpowiedzialni przede wszystkim za wypłacanie pieniędzy z bankomatów. „35-letnia obywatelka Polski również pełniła aktywną rolę w całym procederze” – przekazało CBZC. Dodało, że straty w wyniku oszustw sięgają ponad 4 mln zł, a wartość ich usiłowań to 5,5 mln zł.

Areszt tymczasowy dla trójki zatrzymanych

Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania lub udziału w grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa. Wobec trzech zatrzymanych, na wniosek Prokuratury Krajowej w Lublinie, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Jeden z zatrzymanych został objęty dozorem policji. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości podało również, że w wyniku przeszukania mieszkań oraz samochodów ujawniono ponad 122 tys. zł w gotówce, telefony i karty bankomatowe wskazujące na możliwość popełnienia kolejnych przestępstw.