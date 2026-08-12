Skutki jednego z niedawnych ataków rakietowych Rosji na Zaporoże, fot. z 11 sierpnia
Dwie osoby poniosły śmierć, a dwie zostały ranne w centrum Chersonia w wyniku ataku dronów Szahid 40 minut po północy czasu polskiego. Ogółem w kontrolowanej przez Ukrainę części obwodu chersońskiego w ciągu ostatniej doby rannych zostało 14 osób – przekazał szef wojskowych władz obwodowych Ołeksandr Prokudin.
W Zaporożu na południowym wschodzie Ukrainy Rosjanie zaatakowali centrum handlowe; zostało ono zniszczone, jednak, według wstępnych danych, nikt nie ucierpiał. Po ostrzale bez światła pozostało blisko 1200 odbiorców – poinformował Iwan Fedorow, naczelnik władz obwodu zaporoskiego.
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W całym obwodzie zaporoskim w ciągu ostatniej doby zginęła jedna, a rannych zostało dziewięć osób.
W Odessie nad Morzem Czarnym na południu Ukrainy rosyjski dron trafił w piąte piętro domu mieszkalnego. Nikt nie został poszkodowany – powiadomiły władze obwodu odeskiego.
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