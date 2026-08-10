Co najmniej 12 osób zginęło, a 39 zostało rannych w wyniku ukraińskiego ataku dronowego na cele przemysłowe i cywilne w Niżniekamsku w Tatarstanie, republice wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej – podała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na informacje mera miasta Radmira Biełajewa i rosyjskich mediów.

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Ukraińskie drony zaatakowały Rosję. Zniszczenia i żałoba

W ataku ucierpiała tamtejsza rafineria, jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie w Rosji. Na nagraniach wideo, opublikowanych na platformach społecznościowych, widać dym, unoszący się nad obiektem przypominającym rafinerię ropy naftowej – stwierdziła agencja, która jednak nie była w stanie niezależnie zweryfikować tych materiałów. Kanał Supernowa Plus przekazał, że dron uderzył w budynek, w którym zakwaterowani byli pracownicy. Bielajew przekazał, że przywódca Tatarstanu Rustam Minnichanow ogłosił jednodniową żałobę w republice.

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Rafineria TANECO, należąca do koncernu Tatnieft, która została trafiona przez Ukrainę już na początku czerwca, przetworzyła w 2024 r. 17 mln ton ropy naftowej, produkując 2,7 mln ton benzyny i 8,5 mln ton oleju napędowego – dodała agencja.

Seria ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie

W ostatnich miesiącach Ukraina zintensyfikowała ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej w ramach kampanii, która spowodowała niedobory paliwa w wielu częściach Rosji, choć władze twierdzą, że większość tych początkowych problemów została już rozwiązana.