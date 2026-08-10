Rozpoczęto już analizę szczątków ludzkich, które wydobyto w lipcu w mieście Antiguo Cuscatlan, na południu kraju – informowały, cytowane przez publiczną rozgłośnię Radio El Salvador, źródła w salwadorskim Ministerstwie Kultury.

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Ciało odkryto pod jedną z ulic salwadorskiego miasta, gdzie kilka dni wcześniej ekipa budowlana natrafiła na prawdopodobny fragment nekropolii. Dotychczas nie zaprezentowano mediom zdjęć znaleziska, ograniczając się jedynie do deklaracji o dobrze zachowanym szkielecie ludzkim z czasów prekolumbijskich.

Człowiek został złożony w ofierze? Archeolodzy zwracają uwagę na ułożenie ciała

Poinformowano, że ludzki szkielet zwrócony był twarzą do dołu, a we wnętrzu jamy grobowej znajdowało się naczynie ceramiczne w kształcie żółwia morskiego oraz fragmenty gałęzi manioku przysypane popiołem wulkanicznym.

W ocenie archeologów ułożenie ciała twarzą do dołu może sugerować, że osoba ta została złożona w ofierze, co było praktykowane na długo przed nastaniem epoki kolonialnej w Ameryce Łacińskiej.

esort sprecyzował, że zespół archeologów z Ministerstwa Kultury szacuje wstępnie wiek znalezionego w Antiguo Cuscatlan człowieka na 850 r. p.n.e. określając odkrycie mianem „jednego z najważniejszych w ostatnich latach” w tym kraju.

Jak przekazał lokalnym mediom kierujący zespołem archeologów Carlos Flores Manzano, w najbliższych tygodniach ekipa naukowców rozpocznie badania datowaniem radiowęglowym, aby precyzyjnie ustalić okres, w którym żył znaleziony człowiek z epoki prekolumbijskiej.

Badacze szukają śladów prekolumbijskiej nekropolii

Zaplanowano też badania genetyczne, aby ustalić płeć oraz zdobyć wiedzę na temat cech biologicznych ludności zamieszkującej dzisiejsze tereny Salwadoru.

Zdaniem Floresa Manzano studium powinno też dostarczyć informacji o zwyczajach dnia codziennego populacji prekolumbijskiej, a także jej praktyk rolniczych oraz warunków środowiskowych.

Salwadorska gazeta „Diario de Hoy” powołuje się na domniemanie, że grobowiec mógł zostać przysypany podczas erupcji pobliskiego wulkanu Plan de la Laguna. Zaznacza, że znaleziony grób prawdopodobnie znajdował się w granicach głównego miasta starożytnego ludu Nahuat-Pipil.

Resort kultury Salwadoru zapowiedział, że trwają przygotowania do poszukiwań innych grobów pod ulicami Antiguo Cuscatlan, gdzie, jak spodziewają się archeolodzy, istniała prekolumbijska nekropolia. Zostaną one rozpoczęte jeszcze w tym roku.