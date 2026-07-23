Na stanowisku Grand Dolina już wcześniej odnaleziono kości kilku osobników ze śladami praktyk kanibalistycznych.
Odkrycia dokonano na stanowisku Gran Dolina, na którym już wcześniej, podczas wykopalisk w latach 1994-98 i 2003-2011, odnaleziono pierwsze kości kilku osobników ze śladami praktyk kanibalistycznych. Analiza skamieniałości wykazała, że należą do nieznanego wcześniej gatunku hominida. Kości mają cechy Homo erectus i neandertalczyków. W sumie na tym stanowisku znaleziono 200 szczątków, które mogą należeć do 12 - 15 osobników.
Koordynator wykopalisk Andreu Olle poinformował agencję EFE, że pośród 24 nowo znalezionych skamieniałości są: fragment kości skroniowej, kręgi, paliczki dłoni i stóp, trzy zęby i różne kości długie, np. fragmenty kości piszczelowej, udowej i ramiennej.
Wiele skamieniałości nosi ślady wskazujące na praktyki oddzielania ciała od kości, co według naukowców świadczy o praktykach kanibalistycznych. Dużą nowością dla archeologów jest to, że noszą je także kości dorosłych osobników.
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Celem tegorocznych wykopalisk jest dokładne zbadanie stanowiska Gran Dolina i próba odpowiedzi na pytanie, czemu dochodziło do kanibalizmu. Hipoteza mówiąca o zjadaniu ciał ludzkich z głodu została kiedyś odrzucona. Naukowcy rozważają, czy między grupami hominidów nie doszło do konfliktu, wskutek którego w pierwszej kolejności zostały zabite dzieci i młodzież. Jednak, jak wskazał Olle, na razie nie znaleziono na skamieniałościach śladów świadczących o przemocy, co osłabia hipotezę o walkach między grupami.
Na stanowisku Gran Dolina, oprócz kości Homo antecessor, archeolodzy odkryli też bogaty zbiór kości zwierzęcych oraz kamiennych narzędzi, co – jak powiedział koordynator wykopalisk – daje wyjątkowy obraz aktywności grupy hominidów ze środka Plejstocenu.
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Homo antecessor zamieszkiwał Europę około miliona lat temu. Budowa jego twarzy była stosunkowo współczesna, z wyraźnie zaznaczonym nosem, zaokrąglonymi policzkami i cofniętymi łukami brwiowymi, co przypominało cechy Homo sapiens. Objętość mózgu wynosiła około 1000 cm sześciennych. Szacuje się, że dorosłe osobniki mierzyły około 1,6–1,8 metra. Używał prostych kamiennych narzędzi.
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