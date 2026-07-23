Do zabójstwa doszło w miejscowości Temoac w stanie Morelos, położonym niedaleko stolicy kraju, Meksyku. Region od lat pozostaje obszarem działalności kilku karteli narkotykowych rywalizujących o wpływy.

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Biuro prokuratora stanu Morelos poinformowało, że ciało burmistrza odnaleziono w budynku lokalnych władz. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz biegli z zakresu medycyny sądowej. Śledczy przekazali, że prowadzona jest operacja mająca na celu zatrzymanie osób odpowiedzialnych za zabójstwo.

Burmistrz przeżył zamach zaledwie kilka miesięcy wcześniej

Według lokalnych mediów Valentín Lavín, związany z lewicową partią prezydent Claudii Sheinbaum, już w styczniu był celem zbrojnego ataku. Wówczas udało mu się ujść z życiem.

Obecnie okoliczności najnowszego zamachu są wyjaśniane. Na razie nie podano informacji o motywach sprawców.

Z oficjalnych danych wynika, że od 2006 roku, kiedy w Meksyku gwałtownie nasiliła się przemoc związana z działalnością karteli narkotykowych, zamordowano niemal 100 burmistrzów.

Według stacji Uno TV od objęcia władzy przez administrację Claudii Sheinbaum w październiku 2024 roku zginęło 14 burmistrzów, w tym trzech w 2026 roku. Jednym z najgłośniejszych przypadków było zabójstwo burmistrza Carlosa Manzo w stanie Michoacán podczas ubiegłorocznych obchodów Dnia Zmarłych.

Kartele regularnie atakują lokalnych polityków

Przedstawiciele władz lokalnych od lat należą do grup szczególnie narażonych na ataki zorganizowanych grup przestępczych. Do zamachów najczęściej dochodzi w regionach, gdzie kartele prowadzą walkę o kontrolę nad szlakami przemytu i strefami wpływów.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu napastnicy zastrzelili męża jednej z meksykańskich radnych. W ostrzale ranne zostały również sama polityczka oraz jej córka. Według władz rodzina jechała wówczas na szkolną uroczystość zakończenia roku.

Mimo spadku liczby zabójstw przemoc pozostaje ogromnym problemem

14 lipca prezydent Claudia Sheinbaum poinformowała, że liczba zabójstw w kraju spadła o blisko połowę w porównaniu z wrześniem 2024 roku. Jak podkreśliła, jest to efekt wdrożonej przez jej administrację polityki bezpieczeństwa.

Jednocześnie skala przemocy w Meksyku pozostaje bardzo wysoka. Od rozpoczęcia przez rząd wojny z kartelami narkotykowymi w 2006 roku zginęło już blisko 500 tys. osób, a około 130 tys. uznaje się za zaginione.