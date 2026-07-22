Prokuratura we Francji poinformowała w środę o śmierci Daniela Siada, który poszukiwał dziewcząt dla agencji modelek i podejrzewany był o to, że był „naganiaczem” amerykańskiego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Siad został znaleziony martwy w swoim domu w Colombes pod Paryżem.

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Jak poinformowała prokuratura w Nanterre, ciało mężczyzny znaleziono w poniedziałek wieczorem. Wszczęto śledztwo w sprawie przyczyn jego śmierci.

Oskarżenia i śledztwo ws. handlu ludźmi

Przeciwko Siadowi złożono wcześniej pięć skarg dotyczących gwałtu i napaści seksualnych. Podejrzewany był o to, że przedstawiał Epsteinowi modelki, które później oskarżyły finansistę o gwałt. Siad został objęty śledztwem prowadzonym w Paryżu przez wydział ds. walki z handlem ludźmi. Mężczyzna zaprzeczał oskarżeniom i zapewniał, że zajmował się tylko naborem modelek.

Na początku br. w USA opublikowano dokumenty związane z Epsteinem – finansistą, miliarderem i przestępcą seksualnym. Z dokumentów wynikało, że Siad poszukiwał dziewcząt dla Epsteina w różnych miejscach na świecie, w tym w Polsce, i przesyłał mu ich zdjęcia. Cel tych poszukiwań nie był jasno określany; w niektórych mailach Siad określał podsuwane finansiście kobiety jako „hostessy”.

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Zeznania ofiar i ujawnione dokumenty

Przeciwko Siadowi świadczą zeznania jednej z ofiar Epsteina, która w 2022 r. mówiła, że Siad chciał, by poszukiwała ona dziewcząt dla Epsteina – nie modelek, a prostytutek. Siad według tych zeznań pokazywał jej zdjęcia dziewcząt, by powiedziała mu, czy będą się one podobać finansiście.

Epstein został aresztowany w 2019 r. pod zarzutem handlu nieletnimi w celu wykorzystania seksualnego, w tym samym roku znaleziono go martwego w celi aresztu w Nowym Jorku.

W styczniu br. Ministerstwo Sprawiedliwości USA ujawniło dokumenty zebrane podczas różnych śledztw w sprawie Epsteina. Potwierdziły one szerokie powiązania finansisty ze światowymi elitami politycznymi i finansowymi. Liczba ofiar Epsteina nie jest dokładnie znana. Z ujawnionych akt i pozwów wynika, że wśród poszkodowanych są setki kobiet, które oskarżają go o wykorzystywanie seksualne lub o to, że stręczył je i przekazywał swoim znajomym.