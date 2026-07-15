W 2006 r. Buffett „nieodwołalnie” zobowiązał się, że do końca życia będzie co roku przekazywał akcje swojej firmy Berkshire Hathaway Fundacji Billa i Melindy Gatesów, jak wówczas nazywała się ta organizacja.

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Buffett wstrzymuje darowizny dla Fundacji Gatesów

W tym roku Fundacja Gatesów nie znalazła się jednak na liście organizacji, które otrzymają akcje warte miliardy dolarów – informuje BBC.

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Papiery wartościowe Berkshire Hathaway zostaną zamiast tego podzielone między cztery fundacje związane z członkami rodziny Buffettów. 95-letni inwestor poinformował, że pozostałe akcje przekaże w ciągu najbliższych ośmiu lat. – Oczywiście śmiertelność jest nieprzewidywalna. Jednak moje pozostałe akcje zostaną w ten czy inny sposób przekazane czterem fundacjom najpóźniej do 31 grudnia 2034 r. – powiedział Buffett.

Kontakty Billa Gatesa z Jeffreyem Epsteinem ponownie znalazły się w centrum uwagi w styczniu, gdy Departament Sprawiedliwości USA opublikował dokumenty związane ze zmarłym finansistą.

W tle kontakty Gatesa z Epsteinem

W oświadczeniu dotyczącym darowizn Buffett nie wymienił z nazwiska ani Gatesa, ani Epsteina. W marcu powiedział jednak stacji CNBC, że nie rozmawiał z Gatesem „od czasu, gdy cała sprawa wyszła na jaw”. – Nie chcę znaleźć się w sytuacji, w której coś wiem, a następnie zostaję wezwany jako świadek – wyjaśnił.

W ubiegłym miesiącu „The Wall Street Journal” poinformował, że Buffett czekał na wyniki zewnętrznego dochodzenia zleconego przez Fundację Gatesów w sprawie jej powiązań z Epsteinem, zanim podejmie decyzję o przekazaniu zwyczajowej darowizny.

W czerwcu Gates stanął przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów USA, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące swojej relacji z Epsteinem, który zmarł w 2019 r. w nowojorskim więzieniu, oczekując na proces w związku z zarzutami dotyczącymi handlu ludźmi w celach seksualnych.

Z protokołu zeznań wynika, że Gates poznał Epsteina w 2011 r. Przedstawiono mu go jako osobę, która mogłaby zebrać miliardy dolarów na projekty związane ze zdrowiem na świecie – jeden z najważniejszych obszarów działalności fundacji. – Pamiętam, że wiedziałem, iż Epstein miał wcześniej problemy z prawem, ale nie zdawałem sobie w pełni sprawy ze skali popełnionych przez niego przestępstw – powiedział Gates.

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Buffett przekazał fundacji 47 mld dolarów

W ciągu 20 lat Buffett przekazał organizacji charytatywnej Gatesa 47 mld dol. Fundacja Gatesów przekazała BBC, że jest „wdzięczna Warrenowi Buffettowi za dziesięciolecia wspierania naszej działalności”. „Fundacja pozostaje w dobrej sytuacji finansowej i będzie kontynuować swoją działalność do 2045 r., wspierana zobowiązaniem Billa do przekazania 200 mld dol.” – napisano w oświadczeniu.

Buffett przez lata był entuzjastycznym zwolennikiem Fundacji Billa i Melindy Gatesów. W 2006 r. oświadczył, że „bardzo podziwia” jej osiągnięcia i zobowiązał się do regularnego wspierania organizacji.

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Jego coroczne darowizny były jednak uzależnione od spełnienia kilku warunków. Jednym z nich było to, aby Bill Gates lub Melinda French Gates żyli i aktywnie działali w fundacji.

Wspólna inicjatywa Gatesów i Buffetta

W 2010 r. Bill i Melinda Gatesowie oraz Warren Buffett zainicjowali kampanię Giving Pledge. Jej celem było zachęcanie najbogatszych ludzi na świecie do przekazania większości majątku na cele dobroczynne za życia lub w testamencie.

Bill i Melinda Gatesowie rozwiedli się w 2021 r. po 27 latach małżeństwa.

Melinda French Gates zrezygnowała w 2024 r. z pracy w fundacji, której była współzałożycielką. Zapowiedziała wówczas, że przekaże 1 mld dol. na działania wspierające prawa kobiet w Stanach Zjednoczonych.