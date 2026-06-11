W środę Bill Gates złożył zeznania przed Komisją Nadzoru i Reformy Rządu Izby Reprezentantów USA. Przesłuchanie było częścią szeroko zakrojonego dochodzenia dotyczącego sposobu prowadzenia spraw przeciwko Jeffreyowi Epsteinowi oraz jego współpracowniczce Ghislaine Maxwell.

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W przygotowanym oświadczeniu otwierającym Gates odniósł się do swojej relacji z Epsteinem. – Nie rozumiałem w pełni skali jego przestępstw – stwierdził.

Jednocześnie podkreślił, że nigdy nie obserwował działań, które mogłyby wskazywać na działalność przestępczą finansisty. Najmocniejszy fragment zeznań dotyczył jednak rzekomych prób wywierania nacisku przez Epsteina. – Te romanse nie miały nic wspólnego z moimi kontaktami z Epsteinem, ale były bolesne dla mojej rodziny. Epstein próbował wykorzystać informacje o moich niewiernościach – a także wiele kłamstw, które do nich dodawał – aby skłonić mnie do ponownego nawiązania z nim kontaktu – powiedział Gates.

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Kongres bada działania władz w sprawie Jeffreya Epsteina

Amerykański Kongres prowadzi dochodzenie dotyczące działań Departamentu Sprawiedliwości oraz innych instytucji państwowych w sprawie Jeffreya Epsteina. Zakres śledztwa obejmuje m.in. prowadzenie postępowań, ugody procesowe, okoliczności śmierci Epsteina, walkę z handlem ludźmi oraz opóźnienia w ujawnianiu dokumentów rządowych.

Przewodniczący komisji, republikanin James Comer, już w marcu zwrócił się do Gatesa z prośbą o osobiste złożenie zeznań. Według „New York Timesa” miliarder zatrudnił do przygotowania się do przesłuchania Jake'a Greenberga, byłego głównego śledczego komisji.

Spotkania z Gatesem po wyjściu Epsteina z więzienia

Dokumenty opublikowane w tym roku przez Departament Sprawiedliwości wskazują, że Gates i Epstein wielokrotnie spotykali się po odbyciu przez Epsteina kary więzienia za przestępstwo związane z prostytucją na Florydzie w 2008 roku.

Rozmowy miały dotyczyć rozszerzenia działalności filantropijnej prowadzonej przez miliardera. W ujawnionych materiałach znalazły się również zdjęcia Gatesa w towarzystwie kobiet, których tożsamość została ukryta.

Sam Gates wielokrotnie podkreślał, że jego kontakty z Epsteinem ograniczały się do kwestii filantropijnych i że utrzymywanie tej relacji było błędem. Rzecznik Fundacji Gatesów poinformował, że podczas spotkania z pracownikami w lutym Gates „wziął odpowiedzialność za swoje działania”.

Relacje między Gatesem a Epsteinem zwróciły uwagę także na działalność fundacji. Organizacja poinformowała w kwietniu o rozpoczęciu zewnętrznego przeglądu kontaktów z nieżyjącym finansistą. Dodatkowo opublikowane w styczniu dokumenty ujawniły korespondencję pomiędzy Epsteinem a pracownikami fundacji.

Jeffrey Epstein i polityczne konsekwencje ujawnienia dokumentów

Jeffrey Epstein przyznał się w 2008 roku do zarzutów związanych z prostytucją i odbył 13 miesięcy kary więzienia. W 2019 roku federalna prokuratura oskarżyła go o handel nieletnimi w celach seksualnych. Epstein nie przyznał się do winy. Zmarł w areszcie jeszcze przed rozpoczęciem procesu. Oficjalnie uznano, że popełnił samobójstwo.

Publikacja milionów stron dokumentów związanych ze sprawą ujawniła kontakty Epsteina z wieloma wpływowymi osobami świata polityki, biznesu, finansów i nauki.

W materiałach pojawia się również nazwisko prezydenta USA Donalda Trumpa, który utrzymywał towarzyskie relacje z Epsteinem w latach 90. i na początku XXI wieku. Krytycy byłej prokurator generalnej Pam Bondi zarzucali jej, że sposób prowadzenia sprawy mógł ograniczać kontrolę nad wątkiem dotyczącym Trumpa.

Sam Trump przez długi czas sprzeciwiał się publikacji dokumentów, zmieniając stanowisko dopiero krótko przed przyjęciem przez Kongres ustawy nakazującej ich ujawnienie.