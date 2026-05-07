W sierpniu 2019 roku przebywający w nowojorskim areszcie Jeffrey Epstein został znaleziony nieprzytomny w swojej celi. Miliarder został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili jego zgon. Jako przyczynę śmierci 66-latka podano samobójstwo.

Epstein prawdopodobnie próbował już wcześniej popełnić samobójstwo – 23 lipca tego samego roku, wkrótce po tym, jak odmówiono mu zwolnienia za kaucją. Próba samobójcza sprawiła, że umieszczono go pod specjalną obserwacją. Sześć dni później strażnicy uznali, że Epstein nie stanowi już zagrożenia dla swojego życia, więc miliarder wrócił do celi, w której znajdował się z innym więźniem.

Rzekomy list Jeffreya Epsteina opublikowany po decyzji sądu

W środę, decyzją federalnego sędziego Kennetha Karasa, opublikowano dokument, który ma być listem pożegnalnym Epsteina. O jego ujawnienie wnioskował dziennik „The New York Times”, który informował o istnieniu notatki już w ubiegłym tygodniu.

Według sądu dokument miał zostać znaleziony przez byłego współwięźnia Epsteina – Nicholasa Tartaglione, byłego policjanta skazanego za zabójstwa związane z handlem narkotykami. Tartaglione odbywa obecnie cztery kolejne wyroki dożywotniego pozbawienia wolności.

Karas uznał, że notatka stanowi dokument sądowy, ponieważ została dołączona do akt sprawy karnej Tartaglione. Tym samym – zgodnie z zasadą jawności postępowania – opinia publiczna ma prawo dostępu do materiału.

Sędzia podkreślił jednak, że decyzja o odtajnieniu nie oznacza potwierdzenia autentyczności dokumentu ani prawidłowości jego przechowywania. „Żadna ze stron nie wskazała przesłanek, które uzasadniałyby dalsze utajnienie notatki” – napisał w uzasadnieniu.

Nicholas Tartaglione wspominał o istnieniu notatki już rok temu, jednak sprawa nabrała rozgłosu dopiero po publikacji „The New York Times”.

Gazeta podała, że dokument nigdy nie został przekazany federalnym śledczym i nie znalazł się wśród milionów stron materiałów dotyczących Epsteina publikowanych w ostatnich latach przez Departament Sprawiedliwości USA.

Co zawiera list?

Notatka została sporządzona odręcznie na żółtej kartce notatnika prawniczego. Trafiła do akt za pośrednictwem prawników Tartaglione.

„Badali mnie miesiącami – nic nie znaleźli!!! Skończyło się więc na zarzutach sprzed 15 lat” – napisano w dokumencie. „Możliwość wybrania momentu na pożegnanie to prawdziwy luksus. Czego ode mnie chcecie – że wybuchnę płaczem!! ŻADNEJ RADOŚCI – NIE WARTO!!”

Treść notatki ponownie rozbudziła spekulacje wokół okoliczności śmierci Epsteina, która od lat pozostaje przedmiotem licznych teorii i kontrowersji.

Jeffrey Epstein: od ugody na Florydzie do kolejnych zarzutów

Jeffrey Epstein w 2008 r. przyznał się na Florydzie do nakłaniania nieletniej do prostytucji. Sprawa zakończyła się wyjątkowo łagodną ugodą i krótkim pobytem w więzieniu, co wywołało wówczas szeroką krytykę opinii publicznej.

W lipcu 2019 r. został ponownie aresztowany i oskarżony o handel nieletnimi w celach seksualnych. Prokuratura zarzucała mu werbowanie oraz wykorzystywanie nieletnich dziewcząt w Nowym Jorku i na Florydzie.