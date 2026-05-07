Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Otwocku podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierowcy sportowego Porsche, którego zachowanie na drodze wzbudziło ich podejrzenia. Jak informuje podkom. Patryk Domarecki, kierujący zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe, decydując się na ucieczkę ulicą Lubelską.

Pościg zakończył się dopiero po zjeździe pojazdu w ulicę Kościelną, gdzie 39-letni mężczyzna ostatecznie zatrzymał się i poddał kontroli.

3-letnie i 12-letnie dziecko w Porsche prowadzonym przez pijanego kierowcę

Po zatrzymani samochodu funkcjonariusze odkryli, że w aucie, poza nietrzeźwym kierowcą, znajdowało się dwoje dzieci w wieku 3 oraz 12 lat. Badanie alkomatem wykazało, że prowadzący samochód 39-latek miał w organizmie niemal 2 promile alkoholu.

Dzieci zostały niezwłocznie przekazane pod opiekę matki, natomiast mężczyzna trafił do aresztu. Przedstawiono mu już zarzuty obejmujące jazdę w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli oraz narażenie dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Podejrzany przyznał się do winy.

Skonfiskowane Porsche przejdzie na własność Skarbu Państwa

Wobec 39-latka zastosowano dozór policyjny, który wiąże się z obowiązkiem poddawania się regularnym badaniom trzeźwości. Najbardziej dotkliwą sankcją finansową będzie konfiskata pojazdu. – Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku kierowania pojazdem w stanie tak wysokiej nietrzeźwości, sąd orzeka przepadek mienia – przypomina podkom. Domarecki. W praktyce oznacza to, że Porsche bezpowrotnie stanie się własnością Skarbu Państwa.

Otwoccy policjanci przy okazji tego zatrzymania ponawiają apel: „Piłeś? Nie jedź!”. Przypominają również o konieczności reagowania świadków na sytuacje, w których osoba pod wpływem alkoholu próbuje zasiąść za kierownicą.