Z tego artykułu dowiesz się: Ile osób poszukiwanych czerwoną notą Interpolu zostało ostatnio zatrzymanych w Polsce?

Jakie są najbardziej spektakularne zatrzymania?

Co robią poszukiwani przestępcy, by skutecznie ukryć się w Polsce przed organami ściagania?

Co sprawia, że Polska stała się atrakcyjnym miejscem dla osób poszukiwanych międzynarodowymi listami gończymi.

Tzw. czerwona nota Interpolu zobowiązuje służby w 195 krajach świata do ścigania przestępców. Oznacza najwyższy poziom poszukiwań i dotyczy szczególnie niebezpiecznych osób – sprawców zabójstw, członków zbrojnych grup ściganych za handel bronią, narkotykami, przemyt czy gigantyczne defraudacje. Z danych policji wynika, że coraz częściej szukają u nas schronienia. W tym roku policjanci wytropili już kilkunastu obcokrajowców poszukiwanych czerwoną notą, w ubiegłym ponad 50.

– W związku z sytuacją międzynarodową, w tym wojną w Ukrainie oraz otwartymi granicami, zagraniczni przestępcy próbują się ukrywać w Polsce. Nasi „łowcy cieni” skutecznie ich namierzają i zatrzymują – mówi „Rz” podinspektor Robert Opas, rzecznik KGP.

Niedawno Jurij P., 45-letni Ukrainiec, skazany za brutalne zabójstwo w Belgii, odnalazł się w Lublinie – policjanci zatrzymali go na parkingu koło firmy, w której pracował. Jurij P. ma na koncie brutalną zbrodnię – ponad dekadę temu kilkukrotnie śmiertelnie ugodził nożem litewskiego kuriera narkotykowego – kierowcę ciężarówki, za co belgijski sąd skazał go na 27 lat więzienia. Odsiedział 11 lat i korzystając z odbywania wyroku w systemie otwartym, w sierpniu ubiegłego roku uciekł. Przyjechał do Polski rzekomo w celach zarobkowych i znalazł posadę.

Skazany za zabójstwo 45-letni obywatel Ukrainy uciekł w sierpniu 2025 r. z jednego zakładów karnych w Belgii. Foto: Policja

Jak wjechał, skoro był na liście Interpolu? – Posługiwał się sfałszowanym litewskim paszportem wystawionym na cudze dane. Pod tą zmienioną tożsamością zatrudnił się w jednej z firm budowlanych jako pracownik fizyczny – mówi „Rz” Andrzej Fijołek, rzecznik KWP w Lublinie. Nie wyróżniał się, był postrzegany jako jeden z wielu cudzoziemskich pracowników – wtopił się w tłum. Aż policjanci ustalili, kim jest naprawdę.

Jeszcze dłużej mieszkał w Polsce 50-letni Turek, Murat O., także ścigany czerwoną notą. Posługiwał się fałszywymi dokumentami, a dopiero w połowie kwietnia zatrzymało go CBŚP. Ciążył na nim wyrok 30 lat więzienia za udział w przemycie 60 kilogramów heroiny – skazał go sąd w Turcji. On również ukrył się w Polsce pod fałszywą tożsamością i tak, będąc na liście Interpolu, funkcjonował od około pięciu lat. Mieszkał w Rzgowie, koło Łodzi wraz z córką (w Polsce przebywała legalnie). Co więcej, prowadził biznes – lokal gastronomiczny.

– W chwili zatrzymania miał trzy komplety dokumentów – w tym na fałszywe włoskie i tureckie dane, oraz trzeci komplet na swoje prawdziwe personalia – mówi nam Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.

– Nawet podczas kontroli drogowych nie wychodził w żadnych systemach. Firmę założył także na fikcyjne dane – dodaje inny nasz rozmówca z CBŚP.

Według danych KGP w 2024 r. policjanci zatrzymali na terenie kraju 184 osoby ścigane czerwoną notą Interpolu, z czego 44 były cudzoziemcami. W ubiegłym roku było już ponad 200 osób, z tego przeszło 50 – to cudzoziemcy. W ciągu czterech miesięcy tego roku – ujęto już kilkunastu obcokrajowców, których poszukiwaniom nadano najwyższą rangę.

– Wśród zatrzymanych przez CBŚP byli członkowie grup przestępczych, skazani za przestępczość akcyzową, narkotykową, uprowadzenie dla okupu. Między innymi obywatele Ukrainy, Turcji, Szwecji czy ujęty w tym roku obywatel Czarnogóry poszukiwany przez Litwę za szpiegostwo – wskazuje Krzysztof Wrześniowski.

Do zatrzymań angażowano kontrterrorystów. Jak w przypadku 29-letniego Turka, ujętego w styczniu tego roku w Łodzi. Czerwonej noty i ENA „dorobił” się za zabójstwo, rozbój z bronią i udział w gangu działającym we Francji. Ze wspólnikami samochodem na fałszywych tablicach napadli w celach rabunkowych na autokar turystyczny, zabili kierowcę. Francuskie służby zasugerowały, że mężczyzna mógł się ukryć w Polsce, najprawdopodobniej w Bydgoszczy. Tamtejsi policjanci jednak ustalili, że ukrywa się w woj. łódzkim.

Do Polski ściągają nawet członkowie przestępczych syndykatów, jak 43-letni „cyngiel” tureckiej (stambulskiej) mafii. Wytropili go jesienią 2025 r. stołeczni policjanci i zatrzymali przed restauracją przy ulicy Żurawiej w samym centrum Warszawy. Miał przy sobie nabitą, gotową do strzału broń i 26 sztuk amunicji. Przyjechał do Polski kilkanaście dni wcześniej. Był członkiem zorganizowanej grupy zajmującej się zabójstwami, porwaniami i zbrojnymi atakami na ludzi w Turcji.

Poszukiwanych czerwoną notą zatrzymują głównie „łowcy cieni” z CBŚP oraz policjanci z wydziałów Poszukiwań i Identyfikacji Osób z komend wojewódzkich oraz z KSP (do nich przylgnęło określenie „łowcy głów”).

– Najpierw jest praca operacyjna i szereg sprawdzeń. Nawet wtedy, kiedy informacje o tym, że poszukiwany może przebywać w Polsce dostajemy od służb innych krajów. Ustalenie, gdzie dokładnie jest, to już nasza rola – mówi nam jeden z „poszukiwaczy”.

Ale zdarza się, że ściganego na całym świecie przestępcę łapią policjanci z drogówki czy patrolu. Jak w sierpniu 2025 r. w Gdańsku 41-latka z Uzbekistanu, poszukiwanego od dwóch lat za oszustwa i wyłudzenie 431 tys. dol. pożyczki, na rzekomy zakup sprzętu do „czyszczenia koryta rzeki”. Policjanci drogówki zabezpieczali mecz, a kierowcę taksówki skontrolowali, bo zatrzymał się na zakazie, żeby wysadzić pasażerów. Okazało się, że jest poszukiwany przez Uzbekistan i przez Interpol.

Z kolei na Śląsku latem ubiegłego roku policjanci z grupy Speed, tropiący piratów drogowych namierzyli obywatela Mołdawii, który przewoził niezabezpieczony ładunek. Okazało się, że był skazany za przestępstwo seksualne i do odsiadki zostało mu jeszcze 20 lat. Z kolei policjanci kryminalni z komendy w Wołominie zatrzymali ściganego czerwoną notą 41-letniego Ukraińca poszukiwanego za przestępstwo seksualne i podwójne zabójstwo. W Polsce przydarzyła mu się jazda po pijanemu. – Poszukiwani często wpadają przy kontrolach drogowych, na lotniskach czy dworcach – wskazuje Robert Opas.

Ukrywają się najczęściej w dużych miastach, choć nie jest to regułą. Np. w Skawinie wpadła w zeszłym roku 43-letnia Ukrainka poszukiwana w swoim kraju za oszustwa, fałszowanie pieniędzy i korupcję.

Jak pokazuje praktyka, cudzoziemcy dysponujący dobrze sfałszowanymi dokumentami długo bywają bezkarni. Świadczy o tym choćby przypadek 29-letniego Andrija D. z Ukrainy, który wpadł w grudniu 2025 r. w Warszawie z 70 kg marihuany (nie był poszukiwany przez Interpol). Mieszkał w stolicy od lat, nie figurował w żadnej bazie danych, nie miał dowodu ani paszportu na swoje prawdziwe nazwisko i żył w Polsce pod kilkoma fałszywymi tożsamościami. Policjanci nazwali go „Duchem”, wciąż sprawdzają, co tu robił.

Ci ze słabszymi podróbkami wpadają szybciej. Jak 50-latek z Mongolii ścigany za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Miał fałszywy mongolski paszport, podrobioną hiszpańską kartę pobytu – ale bez znaków wodnych, stempli i oznaczeń. Policjanci rozpoznali jego twarz jako osoby poszukiwanej czerwoną notą przez Biuro Interpolu w Mongolii. – Mężczyzna przyznał, że ma inne nazwisko, a podrobione dokumenty kupił przez Internet. Zanim wpadł, mieszkał w centrum Warszawy.

Niezależnie od policyjnej aktywności ściganych przez Interpol zatrzymuje, i to nierzadko, Straż Graniczna. Kilka dni temu na przejściu granicznym w Malhowicach ujęła Ukraińca, który fałszował dokumenty i ukradł kilkadziesiąt tysięcy dol. Był nieuchwytny od kilku lat – poszukiwały go czerwoną notą władze Armenii.

Co przyciąga groźnych przestępców do Polski? – Łatwy wjazd z innych krajów Schengen, co najwyżej wyrywkowe kontrole, ułatwienia przy wjeździe z Ukrainy. I coraz więcej uchodźców i cudzoziemców zarobkowych, w których łatwo się wmieszać – sugerują policjanci, z którymi rozmawialiśmy.

Przy zakładaniu biznesu czy podejmowaniu pracy nikt nie sięga do policyjnych czy europejskich systemów, bo nie ma takiej możliwości.

– Ze względu na dużą liczbę cudzoziemców, poszukiwanym łatwiej „zniknąć w tłumie”. Ale Polska jest państwem atrakcyjnym dla ukrywających się przestępców też z kilku innych powodów. Mamy dynamiczną gospodarkę, a więc możliwość prowadzenia działalności przestępczej pod przykrywką legalnego biznesu, względnie liberalny obrót dokumentami i usługami, oraz brak pełnej integracji baz danych policyjnych lub opóźnienia w ich aktualizacji. W tym ostatnim kontekście problemem nie jest brak informacji policyjnych, tylko fragmentaryczność ich wykorzystania – ABW i policja mają dużo lekcji do odrobienia w zakresie koordynacji i wymiany informacji – ocenia Tomasz Safjański, były oficer policji, profesor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej – wicedyrektor Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym. – To wszystko sprawia, że w Polsce nie tyle jest „łatwo się ukryć”, co „łatwo się wtopić” – dodaje.

Zdaniem prof. Safjańskiego, sama liczba ujawnionych osób poszukiwanych czerwoną notą nie musi oznaczać, że Polska nagle stała się „bezpieczną przystanią” dla groźnych przestępców.

– Może to być efekt lepszej skuteczności policji w lokalizowaniu i identyfikowaniu ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Nie bez znaczenia są zmiany tras przemytniczych oraz baz logistycznych grup przestępczych po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2022 r. Wiele elementów przestępczego ekosystemu, w tym poszukiwani przenieśli się z terenów objętych walkami do Polski – mówi Safjański.

I zauważa, że wielu poszukiwanych nie trafia do Polski „bez sprawdzania” – tylko przemieszcza się już wewnątrz strefy Schengen, gdzie kontrole są wyrywkowe, a nie systemowe. – W takich warunkach system kontroli przesuwa się z granicy na terytorium państwa – podkreśla Tomasz Safjański.