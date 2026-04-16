O szczegółach sprawy poinformowało 16 kwietnia Centralne Biuro Śledcze Policji w specjalnym komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Reklama Reklama

50-letni obywatel Turcji poszukiwany czerwoną notą Interpolu zatrzymany w Polsce

Do pierwszego zatrzymania, jak informuje CBŚP, doszło na terenie województwa łódzkiego. 50-letni obywatel Turcji był ścigany przez turecki wymiar sprawiedliwości w związku ze skazaniem na karę 30 lat pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. W 2018 roku, jak wynika z ustaleń, miał uczestniczyć w przemycie niemal 60 kg heroiny. Był poszukiwany od 2020 r. W ostatnim czasie sąd w Polsce zgodził się na jego ekstradycję do Turcji.

Jak ustaliło RMF FM, Murat O. przed 2020 r. wjechał legalnie do naszego kraju i zamieszkał w Rzgowie (województwo łódzkie) wraz z córką, która studiowała na polskiej uczelni. Mężczyzna prowadził niewielką restaurację. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali go w domu – miał być zaskoczony i nie stawiać oporu. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli trzy komplety dokumentów tożsamości, w tym jeden autentyczny (turecki) oraz dwa z fałszywymi danymi (turecki i włoski).

CBŚP zatrzymało 43-letniego Polaka poszukiwanego przez organy ścigania Stanów Zjednoczonych czerwoną notą Interpolu

Drugie zatrzymanie miało miejsce na terenie województwa dolnośląskiego. 43-letni Paweł P. zatrzymany został przez policjantów z CBŚP przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

„Mężczyzna ścigany jest przez organy ścigania Stanów Zjednoczonych w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz wprowadzania w błąd instytucji administracji publicznej USA. Zgodnie z amerykańskim prawem zarzucane mu czyny zagrożone są karą do 20 lat pozbawienia wolności” – informuje CBŚP.

43-latek obecnie czeka na zakończenie procedury ekstradycyjnej.

„Zrealizowane działania są kolejnym przykładem skuteczności polskich służb w zwalczaniu przestępczości o charakterze międzynarodowym. W dobie globalizacji kluczowe znaczenie ma ścisła współpraca między państwami oraz bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami ścigania, co pozwala na szybkie i efektywne reagowanie na zagrożenia oraz skuteczne ściganie sprawców przestępstw, niezależnie od granic” – kończy swój komunikat CBŚP.