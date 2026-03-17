Jak czytamy na stronie Centralnego Biura Śledczego Policji, akcja miała miejsce 11 marca i została przeprowadzona na terenie jednej z posesji w powiecie wrocławskim.

Reklama Reklama

Akcja policji we Wrocławiu: Gdzie ukryto 42 kg kokainy?

W trakcie przeszukania pomieszczeń magazynowych funkcjonariusze natrafili na trzy betonowe donice, w których ściankach znajdowały się specjalnie przygotowane skrytki.

W ukrytych schowkach znajdowały się 33 pakunki z białym proszkiem. Każdy z nich ważył ponad kilogram. Wstępne badania wykazały, że zabezpieczona substancja to kokaina o łącznej masie ponad 42 kg. Policjanci zabezpieczyli także substancje chemiczne, które mogły być wykorzystywane do wytwarzania lub przetwarzania narkotyków.