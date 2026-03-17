Akcja funkcjonariuszy CBŚP
Wspólna akcja CBŚP oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu miała miejsce 11 marca
Jak czytamy na stronie Centralnego Biura Śledczego Policji, akcja miała miejsce 11 marca i została przeprowadzona na terenie jednej z posesji w powiecie wrocławskim.
Niemiecka policja kryminalna ostrzega podróżnych przed rosnącą liczbą oszustw związanych ze zmianą rezerwacji lotów. Po tym jak turystka z Bawarii...
W trakcie przeszukania pomieszczeń magazynowych funkcjonariusze natrafili na trzy betonowe donice, w których ściankach znajdowały się specjalnie przygotowane skrytki.
W ukrytych schowkach znajdowały się 33 pakunki z białym proszkiem. Każdy z nich ważył ponad kilogram. Wstępne badania wykazały, że zabezpieczona substancja to kokaina o łącznej masie ponad 42 kg. Policjanci zabezpieczyli także substancje chemiczne, które mogły być wykorzystywane do wytwarzania lub przetwarzania narkotyków.
Miejsce znalezienia 42 kg kokainy
W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego Łukasza W. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i został tymczasowo aresztowany. Obecnie śledczy pracują nad ustaleniem źródła pochodzenia narkotyków oraz identyfikacją osób mogących mieć związek z ich obrotem.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Motywy kradzieży lexusa Donalda Tuska budzą wątpliwości. Policji udało się ustalić, że złodziej, niemal sąsiad p...
Celowane ataki na infrastrukturę krytyczną czy biznesową lub cyberoszustwa – do tego mogli wykorzystywać posiada...
W ramach operacji „TOR” służby ujęły m.in. Mołdawianina z rosyjskimi certyfikatami, parę Brazylijczyków podający...
