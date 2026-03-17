Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Duża akcja policji pod Wrocławiem. 42 kg kokainy w nietypowej skrytce

Funkcjonariusze CBŚP oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zabezpieczyli ponad 42 kg kokainy. Okazało się, że była ona ukryta w specjalnych skrytkach w betonowych donicach.

Publikacja: 17.03.2026 12:27

Wspólna akcja CBŚP oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu miała miejsce 11 marca

Foto: Materiały prasowe CBŚP

Małgorzata Krzystała

Jak czytamy na stronie Centralnego Biura Śledczego Policji, akcja miała miejsce 11 marca i została przeprowadzona na terenie jednej z posesji w powiecie wrocławskim. 

Reklama
Reklama

Akcja policji we Wrocławiu: Gdzie ukryto 42 kg kokainy?

Czytaj więcej

Linie Lotnicze
W trakcie przeszukania pomieszczeń magazynowych funkcjonariusze natrafili na trzy betonowe donice, w których ściankach znajdowały się specjalnie przygotowane skrytki.

W ukrytych schowkach znajdowały się 33 pakunki z białym proszkiem. Każdy z nich ważył ponad kilogram. Wstępne badania wykazały, że zabezpieczona substancja to kokaina o łącznej masie ponad 42 kg. Policjanci zabezpieczyli także substancje chemiczne, które mogły być wykorzystywane do wytwarzania lub przetwarzania narkotyków.

Reklama
Reklama
Miejsce znalezienia 42 kg kokainy

Foto: materiały prasowe Policji

42-latek usłyszał zarzuty w związku ze znalezieniem kokainy przez wrocławską policję

W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego Łukasza W. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i został tymczasowo aresztowany. Obecnie śledczy pracują nad ustaleniem źródła pochodzenia narkotyków oraz identyfikacją osób mogących mieć związek z ich obrotem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Policja
Przestępczość
Przestępczość
Przestępczość
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama