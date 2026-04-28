Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji (KSP) przeprowadzili szeroko zakrojoną operację, która doprowadziła do uderzenia w międzynarodową strukturę przestępczą. Jak wynika z oficjalnego komunikatu warszawskiej policji, działania objęły teren województw mazowieckiego oraz łódzkiego, a ich efektem jest przejęcie ogromnej ilości substancji odurzających.

Z krajów Unii Europejskiej do Polski wwieziono blisko 7 ton narkotyków

Głównym wątkiem śledztwa jest wywóz z krajów Unii Europejskiej blisko 7 ton narkotyków. Wśród zabezpieczonych substancji znajdowała się kokaina oraz ketamina. Zatrzymani w tej sprawie trzej Polacy w wieku od 32 do 45 lat usłyszeli już zarzuty. Dotyczą one „udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz przemytu blisko 7 ton środków odurzających”. Decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy.

W powiecie pruszkowskim policjanci zatrzymali 45-latka w garażu podziemnym. Podczas przeszukania jego lokalu oraz pojazdów znaleziono nie tylko gotówkę w różnych walutach (ok. 80 tys. zł), ale również trzy jednostki broni palnej i ponad 250 sztuk amunicji. Kolejne uderzenie nastąpiło w powiecie tomaszowskim (woj. łódzkie), gdzie zatrzymano 32-latka. Zabezpieczono tam dokumentację firmy transportowej, co może wskazywać na sposób logistycznego maskowania nielegalnych ładunków.

Wśród zatrzymanych jest 30-letnia obywatelka Wenezueli

W sprawę zamieszana jest również 30-letnia obywatelka Wenezueli. Kobieta została przekazana Straży Granicznej w celu wydania decyzji o przymusowym powrocie do kraju. Policja podkreśla wysoką dbałość przestępców o bezpieczeństwo komunikacji – w jednym z miejsc przeszukań telefon operacyjny ukryty był w obiciu kanapy. Łącznie zabezpieczono kilkanaście telefonów, karty SIM oraz routery internetowe.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. W akcji uczestniczyły elitarne jednostki, w tym Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji z Warszawy i Łodzi oraz funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Zabezpieczone środki finansowe w kwocie blisko 100 tysięcy złotych zostały zajęte na poczet przyszłych kar.