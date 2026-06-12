Starzenie się społeczeństwa stanowi jedno z największych wyzwań współczesnej polityki mieszkaniowej. Wraz ze wzrostem liczby osób starszych coraz większego znaczenia nabiera dostosowanie zasobu mieszkaniowego do ich potrzeb zdrowotnych i funkcjonowania.

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Czym jest najem senioralny?

Szczególnym problemem są seniorzy zamieszkujący lokale położone na wyższych kondygnacjach budynków pozbawionych wind. Osoby te, ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej, często mają trudności z opuszczaniem miejsca zamieszkania, co prowadzi do ich faktycznej izolacji społecznej. Często określa się ich mianem „więźniów czwartego piętra”.

W odpowiedzi na ten problem pojawiła się koncepcja najmu senioralnego. Uregulowany został w nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. To nowe rozwiązanie skierowane do osób starszych, zamieszkujących w przestrzeni, która ogranicza ich samodzielność. Ma ono umożliwić seniorom zamianę dotychczas zajmowanych mieszkań na bardziej dostępne lokale znajdujące się w mieszkaniowym zasobie gminy, przy jednoczesnym oddaniu gminie do dyspozycji ich własnych mieszkań z prawem do ich dalszego podnajmowania.

Okazuje się, że partnerzy społeczni otrzymali do zaopiniowania już trzecią wersję projektu (pojawiła się ona na stronie Związku Powiatów Polskich).

Seniorzy lepiej chronieni przed podwyżkami czynszu. Jakie zmiany zawiera nowa wersja projektu o najmie senioralnym?

Jedna ze zmian zakłada położenie nacisku na zwiększenie dostępności mieszkań dla seniorów. Do tej pory lokal gminy musiał znajdować się po prostu na pierwszej kondygnacji, albo z dostępem do windy. W nowej wersji projektu dodano, że budynek musi mieć podjazd dla osób niepełnosprawnych do wysokości pierwszej kondygnacji.

W nowej wersji wprowadzono też nowe przesłanki wygaśnięcia umowy najmu senioralnego. Pierwotnie zakończenie takiej umowy miało nastąpić wyłącznie w razie śmierci jedynego najemcy. Obecnie w projekcie znalazły się dwie nowe okoliczności: zbycie lokalu wynajętego gminie albo zmiana jego współwłaściciela.

Ale to nie wszystko. Nowe uprawnienia otrzymali też spadkobiercy. Pierwotnie, po śmierci jednego współnajemcy drugi pozostawał stroną umowy. Doprecyzowano natomiast, że jeżeli pozostały najemca nie jest właścicielem lub współwłaścicielem lokalu, spadkobierca zmarłego może wypowiedzieć umowę najmu. Przepis ten ma lepiej zabezpieczyć interesy spadkobierców właściciela lokalu.

Seniorzy będą też lepiej chronieni przed nagłymi podwyżkami czynszu. W trzeciej wersji projektu dodano przepis, zgodnie z którym zmiana jego wysokości ma obowiązywać nie wcześniej niż po 6 miesiącach od jej wprowadzenia. Wyjątkiem będą rozliczenia kosztów remontu lub przebudowy.

Nowa wersja przewiduje także istotne zabezpieczenie finansowe interesów gminy. Przepisy dopuszczają sytuację, w której w umowie najmu senioralnego gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia remontu lub przebudowy lokalu (do którego wynajęcia gminie zobowiązuje się najemca). W nowej propozycji dodano natomiast przepis, że jeżeli umowa najmu wygaśnie przed pełnym rozliczeniem kosztów remontu, wobec właściciela powstaje obowiązek zwrotu niepokrytej ich części, a po jego śmierci ta powinność przechodzi na spadkobierców.

Etap legislacyjny: konsultacje