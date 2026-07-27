Michał Kuczmierowski jeszcze jako prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
Adwokat Adam Gomoła przekazał na platformie X, że „Michał Kuczmierowski przebywa na terenie Wielkiej Brytanii, stosując się do nałożonych na niego zobowiązań i w spokoju oczekując na zakończenie prowadzonego względem niego postępowania ekstradycyjnego”.
Poinformował, że przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania byłego szefa RARS Michała Kuczmierowskiego.
Przypomniał, że „Wielka Brytania nie należy do UE, zatem utraciła aktualność przesłanka z art. 607a kpk, zgodnie z którą warunkiem stosowania ENA jest podejrzenie pobytu danej osoby na terenie państwa członkowskiego UE”.
„Analogiczna sytuacja faktyczna przesądziła niedawno o odmowie uwzględnienia wniosku o ENA wobec Zbigniewa Ziobry” – napisał na platformie X.
Zwrócił uwagę, że „zakresem wniosku nie objęto nakazu aresztowania obejmującego Wielką Brytanię”. „Wniosek uzasadniony jest wyłącznie koniecznością wyeliminowania z obrotu prawnego postanowienia, które jest bezprzedmiotowe” – dodał.
Michał Kuczmierowski był prezesem RARS między 2021 a 2023 r. W sierpniu 2024 r. Prokuratura Krajowa przekazała, że w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w Agencji wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów jemu i Pawłowi S. – twórcy marki Red is Bad. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Miejsce pobytu obu podejrzanych było wówczas nieznane.
Prokuratura bada m.in., czy w RARS – w celu ominięcia procedury zamówień publicznych – nadużywano specjalnych regulacji na podstawie ustawy o rezerwach strategicznych. Według śledczych preferencyjnie traktowano niektóre podmioty gospodarcze, akceptowano zbyt wysokie ceny towarów, m.in. agregatów prądotwórczych, maseczek ochronnych i innych towarów przeznaczonych do walki z pandemią COVID-19. Śledczy ujawnili też, że część transakcji RARS zawarła mimo negatywnego stanowiska Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Na początku września 2024 r. Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie na wniosek polskich władz. Nakaz aresztowania był możliwy na podstawie pobrexitowej umowy między UE i Wielką Brytanią.
Początkowo sąd trzykrotnie odrzucał wnioski obrony, by Kuczmierowski mógł opuścić areszt za kaucją, ale w lutym 2025 r. zdecydował, że może on opuścić areszt w Wandsworth na południowym zachodzie Londynu po spełnieniu kilku warunków, takich jak regularne meldowanie się na komisariacie i opłacenie poręczenia majątkowego.
10 lutego 2025 r. Kuczmierowski wyszedł z aresztu. W czerwcu tego roku warunki przebywania podejrzanego na wolności zmodyfikowano tak, by mógł on wyjeżdżać do Newcastle. Nie wiadomo jednak, dlaczego taka modyfikacja była potrzebna.
16 lipca br. Sąd Apelacyjny w Warszawie po raz kolejny oddalił zażalenie na decyzję warszawskiego sądu okręgowego, który nie uwzględnił wniosku o wydanie listu żelaznego Michałowi Kuczmierowskiemu (zgadza się na podawanie nazwiska – PAP). Gdyby go uzyskał, wówczas po powrocie do kraju nie zostałby aresztowany aż do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się przeciwko niemu postępowania.
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