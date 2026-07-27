Jednym z punktów zaplanowanego na godz. 12 posiedzenia rządu jest projekt noweli ustawy o ewidencji ludności. Zgodnie z propozycją resortu cyfryzacji, zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność dotyczącą ubezpieczeń na życie zyskają dostęp do rejestru PESEL w zakresie danych o dowodach osobistych swoich klientów. Ma to odciążyć obywateli, którzy nie będą musieli samodzielnie informować ubezpieczycieli o wymianie dowodu.

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Ministrowie zajmą się ponadto projektem nowelizacji Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń oraz ustawy o ochronie przyrody. Proponowane zmiany przewidują surowsze kary za tzw. szkodnictwo leśne, w tym wykroczenie nieuprawnionej jazdy quadami po lasach.

Resort sprawiedliwości chce postawić tamę quadom i złodziejom

Obecnie Kodeks wykroczeń przewiduje, że minimalna grzywna za wjazd quadem lub innym wykroczenie wynosi 20 zł. Projektodawca chce dodania do art. 161 paragrafu 2. Zgodnie z nim jeśli sprawca nielegalnego wjazdu do lasu „powoduje pojazdem znaczny hałas, niszczy lub istotnie uszkadza rośliny, zwierzęta, grzyby, ich siedliska lub siedliska przyrodnicze”, wówczas minimalna grzywna wyniesie 500 zł, a dodatkowo sąd będzie też musiał orzec nawiązkę w wysokości do 1,5 tys. zł.

Wprowadzona ma być też odpowiedzialność karna za kradzież stroiszy, czyli gałęzi jodłowych pozyskiwanych do robienia dekoracji np. wieńców i stroików. Obecnie kradzież gałęzi jodłowych jest tylko wykroczeniem niezależnie od wartości gałęzi. Nie można zakwalifikować jej jako przestępstwa kradzieży drewna z lasu o wartości szkody powyżej 800 zł (art. 290 kodeksu karnego). Po uchwaleniu proponowanych zmian kradzież stroiszu ma wykroczeniem tylko do wartości szkody do 800 zł, a powyżej tej kwoty będzie przestępstwem być przestępstwem z art. 290a k.k.

Czytaj więcej Prawo karne Nowe paragrafy na leśnych złodziei i rajdowców. Śmiały ruch rządu W ciągu pięciu lat wartość szkód w lasach wzrosła z 640 tys. zł do blisko 26 mln zł rocznie. Projekt zmian w prawie karnym dotyczący szkodnictwa le...

Jachty pod polską banderą - do przeglądu wstępnego

Ministrowie będą pracować również nad projektem zmiany ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim. Propozycja przewiduje wprowadzenie obowiązku przeglądu wstępnego, któremu podlegać będą jednostki, które chcą pływać pod polską banderą. Przegląd wstępny ma być przeprowadzany przez instytucję klasyfikacyjną wykonującą zadania w zakresie nadzoru technicznego nad statkami, uznaną przez Komisję Europejską zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Nowela upoważni Radę Ministrów do wydania rozporządzenia wprowadzającego zakaz rejestracji określonych jednostek lub nakaz wykreślenia z rejestru, celem zwiększenia bezpieczeństwa państwa „w aktualnie newralgicznej sytuacji geopolitycznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej”.

Wprowadzi też procedurę wydawania zezwolenia na eksploatację statku bezzałogowego na wniosek armatora złożony do dyrektora urzędu morskiego. Zezwolenie na eksploatację statku bezzałogowego będzie wydawane w drodze decyzji, po przeprowadzeniu inspekcji celem potwierdzenia, że poziom bezpieczeństwa żeglugi - w porównaniu ze statkami obsadzonymi załogą, nie zostanie zmniejszony.

Pouczenia określi minister

W porządku obrad znalazł się też projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, który określa zakres pouczeń oskarżonego, pokrzywdzonego i świadka na etapie postępowania sądowego. Wprowadza także upoważnienie dla ministra sprawiedliwości do określenia - w drodze rozporządzeń - wzorów pisemnych pouczeń o uprawnieniach, obowiązkach i informacjach niezbędnych do realizacji tych uprawnień i obowiązków dla oskarżonego, pokrzywdzonego oraz świadka w postępowaniu karnym przed sądem.

Określone przez szefa MS pouczenia będą umieszczane na stronie internetowej resortu. Mają być tłumaczone na języki obce, najczęściej wykorzystywane w postępowaniu karnym.

Cyfrowe dokumenty obniżą koszty w urzędach

Kolejny punkt obrad to projekt nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Celem projektu jest uznanie cyfrowych kopii dokumentów za pełnoprawne dokumenty urzędowe, dzięki czemu urzędy będą mogły ograniczyć przechowywanie papieru i obniżyć koszty.

Obecnie, jeśli do urzędu korzystającego z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) trafia papierowy dokument, wykonuje się jego skan, a papierowy oryginał przekazuje się do „składu chronologicznego”. Choć skany stanowią część akt spraw prowadzonych w systemie EZD w postaci elektronicznej, obecnie nie jest jednak uregulowany ich status prawny, co powoduje gromadzenie i składowanie papierowych dokumentów.

Po nowelizacji, dokumenty nieelektroniczne będą mogły zostać zniszczone po dwóch latach. Odwzorowania cyfrowe mają zyskać wartość archiwalną, a także dowodową równoważną oryginałom dokumentów.

Proponowany projekt wprowadza tez możliwość jednorazowego nadawania przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych odznaki honorowej „Za Zasługi dla Dziedzictwa Archiwalnego”.

Deregulacja w branży filmowej

Rada Ministrów rozpatrzy również projekt zmiany ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Nowela ma charakter deregulacyjny; ma uprościć procedury i zwiększyć efektywność systemu udzielania wsparcia finansowego dla branży audiowizualnej, przy jednoczesnym ograniczeniu zbędnych obciążeń regulacyjnych dla branży filmowej.

Według resortu kultury, zmiany mają umożliwić szybszy i bardziej racjonalny dostęp do środków finansowych dla projektów realnie gotowych do realizacji. Wśród zmian jest m.in. wprowadzenie możliwości wykorzystania przyznanego wsparcia finansowego jako zabezpieczenia kredytowego, a także zmniejszenie częstotliwości przekazywania Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, przez podmioty prowadzące kina, raportów zawierających dane dzienne o liczbie widzów i sprzedanych biletów.

Zgodnie z porządkiem obrad, rząd ma również przyjąć rozporządzenie ws. powołania Pełnomocnika do spraw Marki Polska. Projekt rozporządzenia przedłożył resort sportu i turystyki.