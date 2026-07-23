Szczegóły przełomu w śledztwie dotyczącym zabójstwa 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej w 2011 roku przedstawiono w czwartek podczas konferencji prasowej w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Śmierć Izabeli Strzałkowskiej. Podejrzany zatrzymany po 15 latach 

Podano, że zatrzymanie mężczyzny miało miejsce 21 lipca 2026 roku w Gdyni. Dwie niezależne ekspertyzy DNA, wykonane w Gdańsku i Krakowie, potwierdziły zgodność profilu podejrzanego z materiałem biologicznym zabezpieczonym na ciele ofiary w 2011 roku.

Według ustaleń śledczych Michał S. był sąsiadem ofiary – mieszkał w tej samej dzielnicy Gdyni Dąbrowie, zaledwie kilkaset metrów od miejsca zbrodni.

Prokurator Mariusz Marciniak z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku poinformował, że podejrzany przyznał się do winy podczas przesłuchania.

– W jednej z pierwszych rozmów z policjantami powiedział: „tak, to ja jestem osobą, która to zrobiła” – przekazał Marciniak.

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Prokurator podkreślił, że wynik badania DNA jest w tej sprawie dowodem rozstrzygającym, a przyznanie się sprawcy ma dla materiału dowodowego znaczenie wtórne.

Podkomisarz Anna Banaszewska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zaznaczyła, że mimo umorzenia śledztwa w 2013 roku, policjanci z tzw. Archiwum X nigdy nie przestali szukać sprawcy.

– Wykorzystanie nowoczesnej technologii i genealogii genetycznej pozwoliło wytypować jednego mężczyznę, którego pobrany po zatrzymaniu materiał biologiczny bezsprzecznie wskazał, że jest on sprawcą tego czynu – wyjaśniła Banaszewska.

Dodała, że ofiara była prawdopodobnie przypadkowa, a atak nie był zaplanowany.

Śledczy z tzw. Archiwum X wytropili podejrzanego po DNA

Śledczy trafili na ślad podejrzanego po tym, jak jego krewny dobrowolnie umieścił profil DNA w ogólnodostępnej bazie danych służącej do poszukiwania rodziny. Biegli dopasowali ten ślad do profilu zabezpieczonego przed laty, co pozwoliło zawęzić krąg podejrzanych do konkretnych osób spokrewnionych. Podejrzany Michał S., który w chwili zbrodni miał 22 lata, nie był wcześniej karany ani notowany przez policję. Dziś ma żonę i dwójkę dzieci w wieku przedszkolnym.

Prokuratura zapowiedziała kontynuację czynności dowodowych, w tym przeprowadzenie opinii psychiatrycznej, psychologicznej i seksuologicznej podejrzanego.

„To należało się osobom zaangażowanym w tę sprawę, należało się to rodzinie Izy, należało się społeczeństwu Gdyni, aby tę sprawę wyjaśnić, aby wytłumaczyć, pokazać, że nie ma sprawców niewykrytych zabójstw” – powiedział prokurator i dodał, że służby dały „czytelny sygnał do wszystkich sprawców niewykrytych zabójstw: idziemy po Was”.

Za zarzucany czyn mężczyźnie grozi kara od 12 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności.

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Sprawa Izabeli Strzałkowskiej jest kolejnym niewyjaśnionym przez lata zabójstwem, które zostało rozwikłane dzięki pracy funkcjonariuszy z tzw. Archiwum X oraz gdańskich prokuratorów.

Prokurator Marciniak przywołał w tym kontekście sprawę 29-letniego listonosza Piotra Z., zamordowanego 15 maja 1997 roku. Podejrzany o tę zbrodnię Jarosław W. został zatrzymany po 26 latach, w marcu 2023 roku, a jesienią ubiegłego roku skazany nieprawomocnym wyrokiem na 15 lat więzienia. Prokuratura złożyła apelację od tego wyroku, domagając się wyższego wymiaru kary. 