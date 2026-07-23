Szczegóły przełomu w śledztwie dotyczącym zabójstwa 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej w 2011 roku przedstawiono w czwartek podczas konferencji prasowej w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

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Śmierć Izabeli Strzałkowskiej. Podejrzany zatrzymany po 15 latach

Podano, że zatrzymanie mężczyzny miało miejsce 21 lipca 2026 roku w Gdyni. Dwie niezależne ekspertyzy DNA, wykonane w Gdańsku i Krakowie, potwierdziły zgodność profilu podejrzanego z materiałem biologicznym zabezpieczonym na ciele ofiary w 2011 roku.

Według ustaleń śledczych Michał S. był sąsiadem ofiary – mieszkał w tej samej dzielnicy Gdyni Dąbrowie, zaledwie kilkaset metrów od miejsca zbrodni.

Prokurator Mariusz Marciniak z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku poinformował, że podejrzany przyznał się do winy podczas przesłuchania.

– W jednej z pierwszych rozmów z policjantami powiedział: „tak, to ja jestem osobą, która to zrobiła” – przekazał Marciniak.

Prokurator podkreślił, że wynik badania DNA jest w tej sprawie dowodem rozstrzygającym, a przyznanie się sprawcy ma dla materiału dowodowego znaczenie wtórne.

Podkomisarz Anna Banaszewska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zaznaczyła, że mimo umorzenia śledztwa w 2013 roku, policjanci z tzw. Archiwum X nigdy nie przestali szukać sprawcy.

– Wykorzystanie nowoczesnej technologii i genealogii genetycznej pozwoliło wytypować jednego mężczyznę, którego pobrany po zatrzymaniu materiał biologiczny bezsprzecznie wskazał, że jest on sprawcą tego czynu – wyjaśniła Banaszewska.

Dodała, że ofiara była prawdopodobnie przypadkowa, a atak nie był zaplanowany.

Śledczy z tzw. Archiwum X wytropili podejrzanego po DNA

Śledczy trafili na ślad podejrzanego po tym, jak jego krewny dobrowolnie umieścił profil DNA w ogólnodostępnej bazie danych służącej do poszukiwania rodziny. Biegli dopasowali ten ślad do profilu zabezpieczonego przed laty, co pozwoliło zawęzić krąg podejrzanych do konkretnych osób spokrewnionych. Podejrzany Michał S., który w chwili zbrodni miał 22 lata, nie był wcześniej karany ani notowany przez policję. Dziś ma żonę i dwójkę dzieci w wieku przedszkolnym.

Prokuratura zapowiedziała kontynuację czynności dowodowych, w tym przeprowadzenie opinii psychiatrycznej, psychologicznej i seksuologicznej podejrzanego.

„To należało się osobom zaangażowanym w tę sprawę, należało się to rodzinie Izy, należało się społeczeństwu Gdyni, aby tę sprawę wyjaśnić, aby wytłumaczyć, pokazać, że nie ma sprawców niewykrytych zabójstw” – powiedział prokurator i dodał, że służby dały „czytelny sygnał do wszystkich sprawców niewykrytych zabójstw: idziemy po Was”.

Za zarzucany czyn mężczyźnie grozi kara od 12 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności.

Sprawa Izabeli Strzałkowskiej jest kolejnym niewyjaśnionym przez lata zabójstwem, które zostało rozwikłane dzięki pracy funkcjonariuszy z tzw. Archiwum X oraz gdańskich prokuratorów.

Prokurator Marciniak przywołał w tym kontekście sprawę 29-letniego listonosza Piotra Z., zamordowanego 15 maja 1997 roku. Podejrzany o tę zbrodnię Jarosław W. został zatrzymany po 26 latach, w marcu 2023 roku, a jesienią ubiegłego roku skazany nieprawomocnym wyrokiem na 15 lat więzienia. Prokuratura złożyła apelację od tego wyroku, domagając się wyższego wymiaru kary.