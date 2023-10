Mężczyzna, który w 1987 roku w powiecie lubelskim zabił 52-latkę myślał pewnie, że uniknie sprawiedliwości. Tak się nie stało. Przełom nastąpił po 35 latach od zabójstwa, jesienią 2021 r. To wtedy 60-letni mężczyzna kierował skuterem mając prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie i łamiąc sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policjanci z Bychawy, którzy go zatrzymali pobrali od mężczyzny wymaz do badań genetycznych oraz odciski palców. Po kilku miesiącach od czasu, gdy profil DNA trafił do policyjnej bazy, okazało się, że jest zgodny z profilem uzyskanym z czapki pozostawionej 35 lat temu na miejscu zbrodni w gminie Bychawa. To tam w pobliżu drogi znaleziono zakrwawione i na wpół rozebrane ciało kobiety. Sekcja wykazała, że 52-latka zmarła wskutek wykrwawienia od ciosów zadanych nożem. Wykazano, że przed śmiercią nie została zgwałcona.

Analizą spraw, które przed laty zostały umorzone, ale dzięki wykorzystaniu najnowszych technik badawczych i ponownej analizie mają szansę na rozwiązanie, zajmują się policjanci kryminalni, potocznie nazywani Archiwum X. To funkcjonariusze z lubelskiego Archiwum X, czyli Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych, który funkcjonuje w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie doprowadzili do zatrzymania zabójcy 52-latki w gminie Bychawa. Działająca od 2006 r. grupa policjantów z Archiwum X, oprócz zatrzymania zabójcy, którego udało się ustalić dzięki czapce, ma „na koncie” wiele innych rozwiązanych spraw.

Chociażby w 2022 r. zatrzymali sprawcę śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło w 2001 r. w miejscowości Wyryki. Samochodem przejechano wtedy 20-letniego żołnierza. Policjanci po 21 latach dotarli do osób, które miały wiedzę na temat tego zdarzenia i nakłonili je do wyjawienia prawdy, a następnie do zeznań. Wtedy bez problemu ustalili sprawcę, którym był 40-latek przebywający w więzieniu. W 2010 r. został skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się kradzieżami nowych samochodów. Niedługo miał wyjść zza krat. Jak ustalono, w 2001 r. kierujący mercedesem wracając z kolegami znad jeziora przejechał mężczyznę i odjechał, nie udzielając pomocy. Koledzy wspólnie kupili uszkodzone elementy pojazdu i wymienili na nowe.

Z kolei w 2021 r. 69-letni emerytowany murarz trafił do aresztu za zgwałcenie żony. Tam śledczy porównali jego materiał genetyczny ze zgromadzonym w bazie danych DNA Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. Wtedy okazało się, że mężczyzna jest także sprawcą zgwałcenia i zabójstwa 67-letniej kobiety. W 1989 r. 37-letni mężczyzna zmasakrował głowę kobiety trzonkiem siekiery, a potem brutalnie zgwałcił konającą seniorkę. Po wielu latach sprawcę udało się ustalić dzięki materiałowi genetycznemu pobranemu z nasienia pozostawionego na koszuli w miejscu zbrodni. Policjanci kryminalni, którzy po latach ponownie zajęli się sprawą, zabezpieczone ślady skierowali do badań biologicznych, których wykonanie nie było możliwe 32 lata temu.