Henryk T. i Władysław B. wskazali czterech działaczy opozycji, w tym NSZZ „Solidarność”.

– Udzielili przełożonym informacji o ich działalności opozycyjnej, ułatwiając bezprawne oraz dokonane z przekroczeniem uprawnień zakwalifikowanie tych osób do odbycia zasadniczej służby wojskowej albo do odbycia trzymiesięcznych ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy, co stanowiło poważne prześladowanie wobec osób należących do określonej grupy o innych poglądach politycznych – przekonywała prokuratura.

Milicjanci wskazywali, którzy opozycjoniści mają trafić do wojska. Jest wyrok sądu

Ustalenia te podzielił Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, który uznał we wtorek, że Henryk T. odebrał szyfrogram z poleceniem typowania opozycjonistów do wojska i podpisał też pismo z listą wytypowanych nazwisk.

– Sąd absolutnie nie dał wiary oskarżonemu, że był jedynie marionetką w rękach swojego przełożonego – wskazała sędzia.

Wśród wskazanych przez niego osób byli aktywni działacze „Solidarności”.