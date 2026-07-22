Śledczy nie informują szerzej o szczegółach sprawy. Zajmują się nią policjanci z Kępna, to tam miało dochodzić do zdarzeń o charakterze seksualnym.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak powiedział w środę, że jej początkiem była informacja przekazana za pośrednictwem Biura Kryminalnego KGP przez policję niemiecką.

- Na podstawie zgromadzonych materiałów najpierw 8 lipca został zatrzymany 45-letni mężczyzna z powiatu kępińskiego, a tydzień później 22-latek z powiatu słupskiego. Na wniosek prokuratury rejonowej w Kępnie obaj zostali tymczasowo aresztowani. Z tych informacji wynikało, że mamy tutaj do czynienia z procederem, który tak został określony jako „akademia gwałtu”. Opisany został na początku roku przez dziennikarzy CNN, którzy przeprowadzili własne śledztwo. Trafili do grup internetowych, w których mężczyźni wymieniali się nagraniami z wykorzystaniem seksualnym żon, które wcześniej odurzyli – mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak.

Rzecznik podkreślił, że ze względu na charakter sprawy i ochronę ofiar nie będzie udzielał więcej informacji.

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Pod koniec marca CNN ujawniło kulisy działania platform, na których mężczyźni wymieniają się materiałami wideo. Zarejestrowane na nich były gwałty i inne czynności seksualne; nagrane kobiety były nieprzytomne lub w stanie odurzenia.

Dziennikarze rozpoczęli śledztwo wskutek historii Gisèle Pelicot. Francuzka przez lata była odurzana przez męża i gwałcona przez niego i 70 innych mężczyzn.  