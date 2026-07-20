Resort rozwoju uległ organizacjom lokatorskim, ale nie skapitulował. Proponuje alternatywną ścieżkę, która ma pomóc osiągnąć cel, czyli zwiększyć dostępność mieszkań dla naprawdę potrzebujących. Tak wynika ze zmienionego projektu zmian przepisów, do którego dotarła „Rzeczpospolita”.

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Organizacje lokatorskie wsparte przez Rzecznika Praw Obywatelskich obroniły mechanizm automatycznego nabywania prawa do mieszkania komunalnego. Pierwotnie przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt ustawy o ochronie prawa lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego przewidywał, że osoby mieszkające z najemcą nie będą mogły po jego śmierci stać się z automatu, jak ma to miejsce teraz, stroną umowy najmu lokalu z gminą. Projekt dawał im 3 miesiące na wystąpienie z wnioskiem o zawarcie umowy, a gminie pozwalał odmówić, jeśli nowy najemca nie spełniałby kryteriów, pozwalających przyznać mieszkanie komunalne lub podnieść czynsz adekwatnie do dochodów albo wskazać inne mieszkanie. Chodziło o to, żeby w przypadku, gdy najemcą ma być np. jedna osoba można ją było przenieść do mniejszego lokalu, a w większym zamieszkałaby kilkuosobowa rodzina.

Resort rozwoju chciał w ten sposób ukrócić swoisty mechanizm dziedziczenia mieszkań komunalnych, który powoduje, że raz przyznany rodzinie lokal zostaje w niej na pokolenia, bez względu na sytuację majątkową. Podczas gdy w kolejce po lokal od gminy czeka ok. 117 tys. gospodarstw. Byłoby ich dużo więcej, gdyby nie niskie kryteria dochodowe, które uprawniają do starania się o mieszkanie komunalne. Z ostatniego raportu GUS wynika, że w 2024 r. średni miesięczny dochód uprawniający do mieszkania komunalnego w mieście w przypadku gospodarstwa jednoosobowego wynosił 3243 zł, a wieloosobowym 2338 zł.

Lokatorzy mieszkań komunalnych przeciwni zmianie prawa

Projekt źle przyjęli lokatorzy mieszkań komunalnych. Skrytykowali zakaz „dziedziczenia” i obowiązkową weryfikację dochodów. Zgodnie z propozycją resortu powinno do niej dochodzić nie tylko przy zmianie najemcy, ale systematycznie co trzy lata. Nie po to, by pozbawiać tych najemców mieszkań, ale by płacili czynsz adekwatny do swoich dochodów. Stowarzyszenia lokatorskie, jak np. „Moje mieszkanie komunalne” czy „Warszawiak na swoim” wskazywały, że projekt uderza w stabilność życiową tysięcy polskich rodzin. Grozi im utratą dachu nad głową, a powiązanie opłat za mieszkanie z wysokością dochodów ocenili jako karę za sukces zawodowy, zaś cały projekt za niesprawiedliwy.

W ich obronie stanął zastępca RPO, Stanisław Trociuk.

„W świadomości obywateli z lokali komunalnych utrwalone jest przekonanie, że śmierć członka rodziny – najemcy lokalu, pozostaje bez wpływu na ich sytuację prawno-mieszkaniową. W powiązaniu z krótkim, trzymiesięcznym terminem na zgłoszenie roszczenia o zawarcie umowy, może to prowadzić do utraty roszczenia. Może to dotyczyć osób nieporadnych życiowo, w tym osób starszych, beneficjentów pomocy społecznej czy spełniających kryteria, aby ją otrzymać” – napisał w opinii do projektu ustawy.

W rezultacie Ministerstwo Rozwoju postanowiło zmienić projekt w części dotyczącej „dziedziczenia”.

– Postanowiliśmy zmienić treść przepisów, regulujących prawo do zawarcia z gminą umowy najmu mieszkania osób zamieszkujących w nim ze zmarłym najemcą. W miejsce rozwiązania z pierwotnej wersji projektu, wykluczającego wejście z automatu w stosunek najmu, pozostawiamy tę możliwość dając gminie prawo do wystąpienia do najemcy z żądaniem złożenia deklaracji dochodowej i oświadczenia o stanie majątkowym. Jeśli analiza tego oświadczenia pokaże, że majątek wszystkich osób, które tworzą gospodarstwo pozwala na zakup mieszkania, to wówczas gmina będzie mogła rozwiązać umowę najmu z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia – tłumaczy wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.

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Mieszkania gmina nie zabierze, ale podniesie czynsz

Skutkiem tej weryfikacji może też być podwyżka czynszu, w sytuacji, w której nie będzie podstaw do rozwiązania umowy najmu, ale, gdy dochody nowych najemców są wyższe niż zmarłej osoby.

– Jest to rozwiązanie sprawiedliwe. Opinia publiczna słusznie bulwersuje się sytuacjami, w których osoby zamożne korzystają z mieszkań komunalnych, z założenia przeznaczonych dla mniej zarabiających. Dlatego wyposażamy gminy w narzędzia, które ułatwią weryfikację dochodów i majątku, zapewniając dostęp do ksiąg wieczystych i prawo do żądania zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego – dodaje minister Lewandowski.

Resort spodziewa się, że alternatywną ścieżką osiągnie cel, który miał przynieść zakaz automatycznego „dziedziczenia”. Skuteczność tego rozwiązania opiera się na przeprowadzaniu weryfikacji dochodów i stanu majątkowego najemców. W projekcie znajdują się progi dochodowe wyznaczone przez procent przeciętnego wynagrodzenia w danym województwie i liczbę osób w gospodarstwie, których przekroczenie skutkować ma podniesieniem czynszu.

Ocenie stanu majątkowego ma służyć wzór, który znalazł się w nowej wersji projektu. Pozwoli on uniknąć uznaniowości w ocenie, czy najemcę stać na zakup mieszkania czy powinien nadal pozostać w lokalu komunalnym. Dostęp do ksiąg wieczystych umożliwi urzędnikom sprawdzenie, czy najemca lub kandydat na najemcę nie posiada innych nieruchomości. Natomiast informacje z urzędu skarbowego pozwolą ustalić, czy ma inne aktywa, które przynoszą dochody.

Zamożniejszy najemca nie jest dla gminy zły

Weryfikacja dochodów najemców już dziś jest wyzwaniem dla gmin. Ustalenie majątku łatwiejsze nie będzie.

– W polskich warunkach weryfikacja i dochodów, i majątku nie jest rzeczą prostą. Nasza historia wyuczyła nas ukrywania pewnych rzeczy przed szeroko rozumianymi władzami publicznymi. Nie może to być jednak argumentem za pozostawieniem obecnego, niezbyt szczęśliwego status quo. Zaproponowane zmiany zwiększają szanse powrotu mieszkania do puli i wpływają na zmianę percepcji mieszkalnictwa komunalnego – ocenia Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich.

Dziś, w ocenie eksperta, mieszkanie komunalne traktowane jest dziś jako dobro, które nigdy już z rąk danej rodziny wypuszczone nie będzie – aż po wykup mieszkania, najlepiej ze znaczącą bonifikatą.

– Znacznie częściej mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której wnuk był formalnie zamieszkujący z babcią, niż z sytuacją, gdy nie mając gdzie mieszkać faktycznie się nią opiekował – dodaje dyr. Kubalski.

– Ważne jest, żebyśmy mieli skuteczne narzędzia do weryfikacji dochodów i majątku najemców, bo mieszkania komunalne mają służyć tym mniej zamożnym. Fakt, że obecnie Ministerstwo Rozwoju podlega ministrowi finansów i gospodarki powinno ułatwić wyposażenie nas w takie narzędzia – mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

Inni samorządowcy pytani przez nas o ocenę zmiany projektu są bardziej wstrzemięźliwi w oficjalnych komentarzach.

– Wiadomo, że sprawdzenie majątku będzie wymagało sporo pracy od urzędników. Wiadomo też, że te osoby, które wejdą w stosunek najmu po zmarłym są w o niebo lepszej sytuacji, niż ci, którzy czekają na lokal od gminy. Często nigdy by go nie dostali, bo mają za wysokie dochody, a będąc już w stosunku najmu, to w najgorszym wypadku zapłacą wyższy czynsz. Z drugiej strony, dzięki temu mamy w budynkach komunalnych społeczny mix i to jest dobre. Dodatkowy plus dla nas jako właścicieli lokali wynikający z większej zamożności lokatorów jest taki, że zwykle nie mają oni problemów z płaceniem czynszu. A z tym mamy problemy i ich źródłem są często nie ci, którzy coś mają, ale ci, którzy oficjalnie nie mają nic, a zarabiają w najlepszym razie minimalną krajową albo pracują na czarno – słyszymy.

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