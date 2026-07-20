„Nie ma przestrzeni na nowe wydatki ponoszone z budżetu państwa w najbliższych latach budżetowych, w tym w szczególności na zwiększenie wynagrodzeń w administracji publicznej. Finansowanie nowych zadań odbywa się bowiem w ramach przestrzeni wydatkowej wyznaczonej przez stabilizującą regułę wydatkową (SRW), określającą nieprzekraczalny limit wydatków dla organów i jednostek, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych” - napisał resort.

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MF podał, że ze względu na obecny brak dostępnej przestrzeni finansowej, zmiany poziomu wydatków w stosunku do przepisów obowiązujących muszą być neutralne dla budżetu państwa, poprzez priorytetyzację zadań, finansowanie ich w oparciu o pozyskane oszczędności, efektywne wydatkowanie środków lub ograniczenie środków przeznaczonych na inne cele.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2025 r., przeciętne wynagrodzenie w administracji publicznej wyniosło 10652,80, a w samorządzie terytorialnym - 9260,67 zł. Z kolei urzędnicy w naczelnych i centralnych organach administracji w 2025 r. zarabiali średnio 13459,63 zł brutto, a w urzędach wojewódzkich – 10095,34 zł. Najwięcej zarabiali pracownicy urzędów marszałkowskich – średnio 11168,24 zł.