Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji jest obecnie na etapie opiniowania. Resort przekonuje, że proponowane rozwiązania mają uszczelnić system i zwiększyć sprawiedliwość podatkową. Będą jednak wiązać się z wyższymi obciążeniami dla części podatników i dodatkowymi wymogami dla niektórych przedsiębiorców, osób wynajmujących nieruchomości oraz podatników korzystających z ulg.

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Rząd chce wprowadzić nowy podatek

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie 15 proc. podatku. Będzie on dotyczył osób, które nie zatrudniają pracowników i rozliczają się ryczałtem w usługach. Wyższy podatek miałby obejmować przychody przekraczające 100 tys. zł. Obecnie stawka ryczałtu w przypadku takich osób wynosi 8,5 proc. (ewentualnie 12,5 proc. od nadwyżki ponad 100 tys. zł).

Taką samą stawką miałyby zostać objęte przychody ryczałtowców powyżej 100 tys. zł uzyskiwane z najmu na rzecz podmiotów powiązanych. Jeszcze wyższą, 17-procentową stawkę przewidziano dla przychodów z najmu lub dzierżawy własności intelektualnej na rzecz podmiotów powiązanych. Wyjątkiem mają być prace chronione prawem autorskim.

Ulga mieszkaniowa dostępna raz na 3 lata

Projekt przewiduje również ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Obecnie osoba, która sprzeda nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia, może uniknąć 19-procentowego podatku, jeżeli przeznaczy pieniądze na własne cele mieszkaniowe.

Po zmianach ulga nadal będzie obowiązywać, ale podatnik będzie mógł skorzystać z niej ponownie dopiero po 3 latach od jej wcześniejszego zastosowania. Ministerstwo Finansów chce w ten sposób ograniczyć wykorzystywanie zwolnienia do sprzedaży nieruchomości w celach inwestycyjnych.

Samochody poleasingowe i ulga IP Box na nowych zasadach

Zmienić mają się także zasady sprzedaży składników majątku wycofanych z działalności. Dotyczy to między innymi samochodów poleasingowych przekazywanych członkom najbliższej rodziny. Sprzedaż takiego pojazdu bez podatku byłaby możliwa dopiero po 3 latach, a nie – jak obecnie – po 6 miesiącach.

Ograniczenia mają objąć również firmy korzystające z ulgi IP Box, która umożliwia opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej stawką 5 proc. Do tych dochodów zalicza się np. prawo do wynalazku (patent) czy autorskie prawo do programu komputerowego. Ministerstwo chce, aby warunkiem korzystania z ulgi było zatrudnianie przynajmniej trzech pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty, przez przynajmniej 300 dni w roku) lub innych osób, np. zleceniobiorców zarabiających określone kwoty.