Rząd podnosi podatek do 15 proc. Ta grupa Polaków zapłaci więcej od 2027 r.
Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji jest obecnie na etapie opiniowania. Resort przekonuje, że proponowane rozwiązania mają uszczelnić system i zwiększyć sprawiedliwość podatkową. Będą jednak wiązać się z wyższymi obciążeniami dla części podatników i dodatkowymi wymogami dla niektórych przedsiębiorców, osób wynajmujących nieruchomości oraz podatników korzystających z ulg.
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Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie 15 proc. podatku. Będzie on dotyczył osób, które nie zatrudniają pracowników i rozliczają się ryczałtem w usługach. Wyższy podatek miałby obejmować przychody przekraczające 100 tys. zł. Obecnie stawka ryczałtu w przypadku takich osób wynosi 8,5 proc. (ewentualnie 12,5 proc. od nadwyżki ponad 100 tys. zł).
Taką samą stawką miałyby zostać objęte przychody ryczałtowców powyżej 100 tys. zł uzyskiwane z najmu na rzecz podmiotów powiązanych. Jeszcze wyższą, 17-procentową stawkę przewidziano dla przychodów z najmu lub dzierżawy własności intelektualnej na rzecz podmiotów powiązanych. Wyjątkiem mają być prace chronione prawem autorskim.
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Projekt przewiduje również ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Obecnie osoba, która sprzeda nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia, może uniknąć 19-procentowego podatku, jeżeli przeznaczy pieniądze na własne cele mieszkaniowe.
Po zmianach ulga nadal będzie obowiązywać, ale podatnik będzie mógł skorzystać z niej ponownie dopiero po 3 latach od jej wcześniejszego zastosowania. Ministerstwo Finansów chce w ten sposób ograniczyć wykorzystywanie zwolnienia do sprzedaży nieruchomości w celach inwestycyjnych.
Zmienić mają się także zasady sprzedaży składników majątku wycofanych z działalności. Dotyczy to między innymi samochodów poleasingowych przekazywanych członkom najbliższej rodziny. Sprzedaż takiego pojazdu bez podatku byłaby możliwa dopiero po 3 latach, a nie – jak obecnie – po 6 miesiącach.
Ograniczenia mają objąć również firmy korzystające z ulgi IP Box, która umożliwia opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej stawką 5 proc. Do tych dochodów zalicza się np. prawo do wynalazku (patent) czy autorskie prawo do programu komputerowego. Ministerstwo chce, aby warunkiem korzystania z ulgi było zatrudnianie przynajmniej trzech pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty, przez przynajmniej 300 dni w roku) lub innych osób, np. zleceniobiorców zarabiających określone kwoty.
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