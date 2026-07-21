Z sondażu wynika, że KO utrzymuje poparcie sprzed miesiąca – na partię Donalda Tuska chce głosować 32,48 proc. badanych, co jest niemal dokładnym powtórzeniem wyniku z poprzedniego badania (wzrost, w porównaniu do badania z 30 czerwca-1 lipca wynosi 0,3 punktu proc.).

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Sondaż: Nowa Lewica przed Konfederacją Korony Polskiej, Razem w Sejmie

Drugie miejsce zajmuje PiS, który traci do partii Donalda Tuska 7 punktów procentowych i uzyskuje poparcie 25,41 proc. badanych (wzrost o 0,45 punktu proc.). Na podium jest jeszcze Konfederacja z poparciem 14,26 proc. (wzrost o 1,51 punktu proc.).

Do Sejmu weszłaby też Nowa Lewica, którą popiera 7,57 proc. badanych (spadek o 0,22 punktu proc.). Próg wyborczy przekracza też Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 7,3 proc. (spadek o 1,67 punktu proc.). Ostatnią partią w Sejmie byłoby Razem, które może liczyć na 6.06 proc. poparcia (wzrost o 0,61 punktu procentowego).

Sondaż: Polska 2050 i PSL poniżej progu. Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego też poza Sejmem

Poniżej progu wyborczego jest Polska 2050 (3,99 proc.) i PSL (2,22 proc.). 0,75 proc. badanych deklaruje, że zagłosowaliby na inną partię.

W badaniu sprawdzono również wariant, w którym w wyborach startuje, jako oddzielny podmiot, stowarzyszenie „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego. Taka hipotetyczna partia uzyskuje w sondażu 2,33 proc. poparcia – o 0,28 punktu proc. więcej, niż przed miesiącem. PiS w takim wariancie traci 1,61 punktu proc. poparcia i może liczyć na 23,8 proc. głosów.

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty) Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów) Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów) Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów) Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów) Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu) Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

Sondaż został zrealizowany przez Instytut Badań Pollster 16-17 lipca metodą CAWI na próbie 1021 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania wynosi ok. 3 punktów proc.