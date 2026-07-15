W sondażu przeprowadzonym w dniach 10-12 lipca na reprezentatywnej grupie 1 000 osób KO uzyskuje 28,6 proc. poparcia, co oznacza, że w ciągu miesiąca partia Donalda Tuska straciła 1,1 punktu procentowego.

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Sondaż: PiS traci, Konfederacje mają w sumie wyższe poparcie niż partia Jarosława Kaczyńskiego

Taką samą stratę notuje drugi w badaniu PiS, na który chce głosować 23 proc. ankietowanych. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Konfederacja – formacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka notuje 3,5 punktu procentowego wzrostu i może liczyć na 15,7 proc. głosów. Żadna inna partia notowana w badaniu nie notuje tak dużego skoku poparcia.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 10,2 proc. badanych (wzrost o 0,6 punktu proc.). Obie Konfederacje mają łącznie 25,9 proc. poparcia – a więc więcej niż PiS. W 2023 roku Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej startowały ze wspólnej listy wyborczej.

Sondaż: Marginalne poparcie dla Polski 2050

W Sejmie znalazłyby się także Lewica (7,5 proc., wzrost o 0,4 punktu proc.) oraz PSL (5,2 proc., wzrost o 0,2 punktu proc.). Żadna inna partia nie przekracza progu, który zapewniłby jej miejsce w Sejmie.

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)



Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)



Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)



Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)



Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)



Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)



Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

Poza Sejmem znalazłaby się Razem Adriana Zandberga i Aleksandry Owcy, ale partia ta przekracza próg, który zapewnia jej finansowanie z budżetu (3 proc.) - uzyskuje poparcie 4 proc. po wzroście o 0,9 punktu proc.

Na finansowanie z budżetu nie mogłaby liczyć natomiast Polska 2050 – partia Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz uzyskała 0,6 punktu proc. poparcia (spadek o 0,8 punktu proc.).

5,2 proc. badanych (o 2,6 punktu proc. mniej niż przed miesiącem) nie wie, na kogo oddaliby głos.

Sondaż: W przyszłym Sejmie dwie potencjalne większości. W jednej jest KO

Wirtualna Polska przedstawia też symulację podziału na mandaty w oparciu o wynik sondażu. Najwięcej mandatów – 158 – zdobyłaby KO. PiS może liczyć na 125 mandatów, a Konfederacja – na 83. 51 posłów wprowadziłaby do Sejmu Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. 34 mandaty zdobywa Lewica, a 9 – PSL.

Taki podział mandatów oznacza, że koalicja KO-Lewica-PSL (a więc obecna koalicja bez Polski 2050, która nie weszłaby do Sejmu) może liczyć na 201 mandatów, o 30 za mało, by zbudować większość. Większość mógłby zbudować PiS, ale potrzebowałby do tego obu Konfederacji (taka koalicja dysponuje 259 mandatami). Większość mogłaby zbudować jednak również KO z Konfederacją - te dwie partie mają łącznie 241 mandatów.