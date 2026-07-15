W poniedziałek w wydanym przez Pałac Elizejski oświadczeniu grupa państw zachodnich poinformowała, że zawiąże koalicję z Ukrainą w celu rozwijania zdolności antybalistycznych.

Reklama Reklama

„My, przywódcy Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii, dostrzegając rosnące zagrożenie ze strony pocisków balistycznych oraz rosnące znaczenie zdolności obronnych dla bezpieczeństwa kontynentu europejskiego, ogłaszamy dziś rozpoczęcie tworzenia czysto obronnej Antybalistycznej Koalicji Rakietowej. Wyrażamy nasze poparcie dla jej flagowego projektu, którego celem jest szybkie rozwijanie zdolności antybalistycznych” – głosi tekst.

Antybalistyczna koalicja dziewięciu państwo zachodnich i Ukrainy

Wcześniej Ukraina, która nieustannie apeluje do swych sojuszników o przekazywanie jej pocisków do systemów obrony powietrznej, wzywała państwa europejskie do współpracy nad własnym systemem obrony przeciwrakietowej. Na początku lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił, że tematem spotkania tzw. koalicji chętnych w Paryżu będzie projekt ukraińskiego systemu przeciwrakietowego Freya – Kijów miał zaprosić do współpracy państwa oraz firmy z sektora zbrojeniowego.

Według Zełenskiego, pod względem zdolności do zwalczania pocisków balistycznych planowany system miałby być odpowiednikiem systemu Patriot, ale skala produkcji miałaby być większa, a ogólny koszt – niższy. Kijów rozpoczął prace nad systemem w 2025 r. W oświadczeniu wydanym w poniedziałek przez Pałac Elizejski podkreślono „wyjątkowe doświadczenie Ukrainy, zdobyte w obronie przed agresją Rosji”.

„Poprzez połączenie naszej bazy przemysłu obronnego, naszych badań i doświadczenia operacyjnego dążymy do stworzenia wspólnych zdolności antybalistycznych dla Europy oraz do wspierania powiązanych działań. Robimy to nie przeciwko jakiemukolwiek narodowi, lecz w obronie naszych” – czytamy.

Dlaczego Polska nie przystąpiła do koalicji antybalistycznej?

Premier Donald Tusk był we wtorek w Paryżu pytany przez dziennikarzy, dlaczego Polska nie przystąpiła do koalicji antybalistycznej. – Dzielimy się obowiązkami – odparł. – Tych koalicji jest sporo, (...) tak jak np. flanka wschodnia grupująca państwa graniczące z Rosją, Białorusią, to też grupa państw, które podejmują jakieś konkretne działania dotyczące naszej granicy. W przypadku tej koalicji antybalistycznej mamy koalicję o charakterze przemysłowym, zgłaszały się firmy z tych państw, które są gotowe wnieść swój potencjał do tej koalicji. Jeśli chodzi o polskie przedsiębiorstwa, analizują swoje możliwości. Koalicja ma charakter otwarty, jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji – powiedział szef rządu.

W środę Onet podał, powołując się na swe informacje, że przedstawiciele rządu negocjowali z Ukraińcami udział Polski w koalicji antybalistycznej, „ale ostatecznie nic z tego nie wyszło”. Według portalu, w negocjacje zaangażowane były Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych, zaś całość koordynował doradca premiera ds. bezpieczeństwa narodowego, wiceszef MSZ Robert Kupiecki.

„Koalicja antybalistyczna nie jest zamknięta”

Rozmówcy Onetu z rządu zaznaczyli, że rozmowy z Ukraińcami były trudne. Według rozmówców portalu z MON, Ukraińcy „odegrali rolę” w doprowadzeniu do wykluczenia Polski z koalicji, kontakt z nimi w sprawie sojuszu urwał się w kwietniu. – Koalicja antybalistyczna nie jest zamknięta i możemy do niej w przyszłości dołączyć, jeśli będziemy chcieli. Pytanie tylko, czy to ma sens, bo my swoją obronę przeciwrakietową budujemy w oparciu o sprzęt amerykański – powiedziała portalowi osoba z resortu obrony.

Według jednego z rozmówców portalu, polski przemysł zbrojeniowy nie ma obecnie kompetencji, by angażować się w projekt antybalistyczny – Polska nie produkuje elementów, które mogłyby zostać wykorzystane w systemie planowanym przez sojusz grupy państw zachodnich i Ukrainy.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosyjski dron wleciał w głąb Mołdawii i eksplodował. Wszczęto dochodzenie Rosyjski dron typu Shahed (dron-kamikadze) wleciał w nocy z 12 na 13 lipca w przestrzeń powietrzną Mołdawii, a następnie spadł i eksplodował w okol...

– Zabrakło nam determinacji, żeby wejść do tej koalicji, nawet jeśli na tym etapie nie mamy zbyt wiele do zaoferowania – powiedział Onetowi przedstawiciel Kancelarii Premiera, oceniając, że brak Polski w tym gronie „nie wygląda dobrze”.