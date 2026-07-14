„W nocy z 13 na 14 lipca oddziały Deep Strike (uderzeń dalekiego zasięgu) Sił Operacji Specjalnych (SSO) z powodzeniem przeprowadziły atak na »Gazprom Nieftiechim Saławat« – jeden z największych kompleksów rafineryjno-petrochemicznych w Federacji Rosyjskiej, położony w mieście Saławat w Republice Baszkortostanu (Baszkirii – red.)” – powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikatorze Telegram.

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Komunikat głosi, że operację przeprowadzono we współpracy z działającym na terytorium Rosji ruchem oporu Czarna Iskra. Według SSO kompleks Gazprom Nieftiechim Saławat był ostatnią dużą fabryką benzyny w Rosji, która nie została wcześniej zaatakowana w 2026 r.

Ukraińskie Siły Zbrojne przeprowadziły atak na zakład rafineryjno-petrochemiczny 1500 km od granicy z Ukrainą

„Drony SSO skutecznie osiągnęły wyznaczone cele. Według wstępnych danych trafiono w krytyczną instalację pierwotnej destylacji ropy naftowej ABT-6 (destylacja atmosferyczno-próżniowa) oraz inne moce produkcyjne zakładu” – czytamy.

Według Sztabu Generalnego Ukrainy, zakład ten jest jednym z największych kompleksów rafineryjno-petrochemicznych w Federacji Rosyjskiej. Projektowa zdolność przerobowa tej fabryki wynosi około 10 mln ton ropy naftowej rocznie. Kompleks produkuje benzynę, olej napędowy i paliwo lotnicze, smary oraz inne produkty wykorzystywane do zaspokajania potrzeb gospodarki i Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Ponadto ukraiński Sztab Generalny powiadomił, że po raz kolejny zaatakowano rafinerię Afipską w Kraju Krasnodarskim na południowym zachodzie Rosji. W okolicy zakładu doszło do pożaru, a skala poniesionych strat oraz skutki ataku są obecnie ustalane – dodano.

Rafineria Afipska ma projektową wydajność około 6,25 mln ton ropy naftowej rocznie i jest jednym z kluczowych zakładów rafineryjnych na południu Rosji, zapewniającym produkcję m.in. paliw silnikowych, w tym na potrzeby rosyjskiej armii.

W czerwcu i lipcu 2026 r. Siły Zbrojne Ukrainy znacząco zintensyfikowały kampanię uderzeń na rosyjską infrastrukturę paliwową. Celami ataków były przede wszystkim rafinerie ropy naftowej, terminale paliwowe oraz elementy logistyki eksportowej, które – według Kijowa – wspierają rosyjską machinę wojenną.