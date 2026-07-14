Nałożenie folii na szybę utrzyma ją w całości i spoi odłamki w przypadku eksplozji spowodowanej np. przez uderzenie drona bojowego. Zabezpieczane są także okna korytarzy prowadzących do schronów – informuje ERR.

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W obawie przed atakami z powietrza szyby w Tartu będą oklejane folią również w budynkach administracyjnych

Władze Tartu, drugiego co do wielkości miasta w kraju, planują zakończyć prace do końca tego roku, a w przyszłym przystąpią do podobnych zabiegów w miejskich budynkach socjalnych oraz administracyjnych. Pomieszczenia szkół oraz niektórych budynków użyteczności publicznej pełnią również rolę schronów.

W regionie Tartu położonego w płd.-wsch. Estonii w ciągu ostatnich miesięcy znaleziono kilka zabłąkanych ukraińskich dronów szturmowych, które prawdopodobnie zboczyły z kursu w wyniku zastosowania przez Rosjan środków walki elektronicznej.

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Ukraińskie drony regularnie pojawiają się nad państwami bałtyckimi

Jeden z bezzałogowców, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Estonii od strony Rosji, został zestrzelony przez myśliwiec NATO.

25 marca, w czasie ukraińskiego ataku na rosyjski port morski Ust-Ługę, kilka dronów wleciało w przestrzeń powietrzną Estonii, a jeden z nich uderzył w komin elektrowni w Auvere, w Virumie Wschodniej. Z kolei w sierpniu 2025 roku ukraiński dron szturmowy rozbił się na polu w południowej Estonii w czasie realizowania misji bojowej, której celem był atak na Ust-Ługę.

Z kolei na początku maja drony pojawiły się nad Łotwą, a jeden z nich uderzył w skład paliw, który znajduje się w rejonie miasta Rzeżyca, ok. 40 km od granicy z Rosją. Wywołało to pożar, który jednak zgasł, zanim na miejsce dotarli strażacy.

Żaden z krajów bałtyckich nie wyraził zgody, by Ukraina wykorzystywała ich przestrzeń powietrzną do przeprowadzania ataków na cele w Rosji. Oświadczenie o takiej treści wydali w kwietniu szefowie dyplomacji Łotwy, Estonii i Litwy. Jednocześnie wszystkie te państwa podkreślają, że Ukraina ma prawo bronić się przeciwko rosyjskiej agresji, w tym poprzez ataki na cele w Rosji.