Wniosek do PE jest związany z zeszłorocznymi wydarzeniami i sformułowanymi wobec Brauna zarzutami m.in. pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Chodzi o zatrzymanie i doprowadzenie Brauna w celu ogłoszenia mu tych zarzutów.

Czytaj więcej

Europoseł Grzegorz Braun w drodze na przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu
Prawo karne
Waldemar Żurek wydał polecenie prokuratorom ws. Grzegorza Brauna

Jak przypomniała rzecznik prasowa prokuratora generalnego, prok. Anna Adamiak, w sprawie tej jeszcze w połowie listopada zeszłego roku Parlament Europejski uchylił immunitet Braunowi. „Po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego prokurator sporządził postanowienie o przedstawieniu zarzutów i podjął czynności zmierzające do jego ogłoszenia oraz przesłuchania Grzegorza Brauna w charakterze podejrzanego. Pomimo pięciokrotnego wezwania do stawienia się na czynności procesowe nie doszło do ich skutecznego przeprowadzenia” - przypomniała rzeczniczka PG.

„Zachowanie Grzegorza Brauna oraz jego obrońcy, polegające na opuszczaniu miejsca czynności bez zgody prokuratora lub niestawianiu się po zarządzonej przerwie, uniemożliwiło przedstawienie zarzutów i przesłuchanie podejrzanego” - wskazała prokurator.

Dlatego - jak dodała - „skierowanie wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna stanowi reakcję prokuratora na postawę prezentowaną w toku prowadzonego postępowania”.

Czytaj więcej

Grzegorz Braun w Parlamencie Europejskim
Prawo karne
Prokuratura chce zgody na zatrzymanie Grzegorza Brauna. Jest wniosek do PE