Grzegorz Braun w Parlamencie Europejskim
Wniosek do PE jest związany z zeszłorocznymi wydarzeniami i sformułowanymi wobec Brauna zarzutami m.in. pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Chodzi o zatrzymanie i doprowadzenie Brauna w celu ogłoszenia mu tych zarzutów.
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Jak przypomniała rzecznik prasowa prokuratora generalnego, prok. Anna Adamiak, w sprawie tej jeszcze w połowie listopada zeszłego roku Parlament Europejski uchylił immunitet Braunowi. „Po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego prokurator sporządził postanowienie o przedstawieniu zarzutów i podjął czynności zmierzające do jego ogłoszenia oraz przesłuchania Grzegorza Brauna w charakterze podejrzanego. Pomimo pięciokrotnego wezwania do stawienia się na czynności procesowe nie doszło do ich skutecznego przeprowadzenia” - przypomniała rzeczniczka PG.
„Zachowanie Grzegorza Brauna oraz jego obrońcy, polegające na opuszczaniu miejsca czynności bez zgody prokuratora lub niestawianiu się po zarządzonej przerwie, uniemożliwiło przedstawienie zarzutów i przesłuchanie podejrzanego” - wskazała prokurator.
Dlatego - jak dodała - „skierowanie wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna stanowi reakcję prokuratora na postawę prezentowaną w toku prowadzonego postępowania”.
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