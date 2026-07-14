„To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi Pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii” - czytamy we wpisie.

Reklama Reklama

Dzień wcześniej Czarnek na antenie TV Republika apelował, by „zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich”.

Wcześniej Czarnek, w rocznicę rzezi wołyńskiej, mówił m.in. że na Ukrainie „odradza się ideologia nazistowska”. Krytycy kandydata PiS na premiera zwracali uwagę, że jest to wypowiedź powtarzająca tezy rosyjskiej propagandy, która przekonuje, iż celem działań wojennych Rosji przeciw Ukrainie jest m.in. walka z nazizmem.

Słowa Czarnka są reakcją na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia „bohaterów UPA”. Przeciwko tej decyzji protestowali polscy politycy ze wszystkich stron sceny politycznej, a prezydent Karol Nawrocki, w związku z decyzją Zełenskiego, odebrał przyznany prezydentowi Ukrainy przez prezydenta Andrzeja Dudę Order Orła Białego. Kryzys w relacjach polsko-ukraińskich wywołany całą sprawą doprowadził do tego, że Zełenski, wbrew wcześniejszym wypowiedziom, nie przyjechał do Gdańska na Konferencję Odbudowy Ukrainy 2026.

Donald Tusk skrytykował słowa Przemysława Czarnka o wstrzymaniu finansowania zbrojeń Ukrainy

Premier Donald Tusk pytany 14 lipca o te słowa stwierdził, że „nie warto zajmować się panem Czarnkiem tak długo, dopóki nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich”.

- A mówiąc zupełnie serio: to jest ta licytacja na antyukraińskość, to jest polityka zabójcza, to są idiotyczne słowa. Polska i cała koalicja wczoraj i dzisiaj w Paryżu potwierdziła tę oczywistą dla nas prawdę od początku (...), jeśli o jakiejś decyzji (rządu PiS) można powiedzieć w samych superlatywach, to była to ta decyzja o udzieleniu natychmiastowej pomocy Ukrainie, bo dzięki temu być może Ukraina przetrwała te najtrudniejsze dni i tygodnie. Polska ma powód do dumy i wszyscy w Europie to rozumieją – podkreślił premier.

– Ja mogę wezwać wszystkich bez wyjątku polityków w Polsce, żeby przestali mówić takie bzdury. (...) w interesie naszego kraju leży skuteczna obrona Ukrainy przed Rosją. Koniec, kropka – dodał.

W ubiegłym tygodniu rząd ujawnił łączną wartość dotychczasowej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Z informacji tych wynika, że rząd PiS przekazał Ukrainie broń o wartości 14,9 mld zł, a rząd obecnej koalicji rządzącej – o wartości 1,55 mld złotych.

Więcej informacji wkrótce