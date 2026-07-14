Nowi gracze powalczą o Sejm i Senat w przyszłorocznych wyborach. Trwa budowa struktur
Wśród nowych graczy, którzy w przyszłorocznych wyborach chcą zawalczyć o miejsca w Sejmie i Senacie są m.in. takie ugrupowania jak Nowa Polska, Bezpartyjni Samorządowcy czy Nowa Fala Joanny Senyszyn, a także nowa inicjatywa Ryszarda Petru o roboczej nazwie "Konfederacja Light" oraz Ruch "Biało-Czerwoni". Radio ZET sprawdziło, co mają do zaproponowania wyborcom i na jakim etapie jest budowa struktur.
Nowa Polska to ugrupowanie tworzone przez samorządowców z całej Polski. To ugrupowanie centrowe, które chce stawić czoła duopolowi politycznemu KO–PiS. Partia powstała w 2025 r. i ma już swoją reprezentację w Senacie. Należą do niej senatorowie Wadim Tyszkiewicz, Zygmunt Frankiewicz i Andrzej Dziuba. Nowa Polska posiada już także swoje struktury w regionach.
Główną siłą nowego ugrupowania mają być doświadczeni samorządowcy. Jak mówi w rozmowie z RadioZET.pl wiceszef partii, senator Wadim Tyszkiewicz, istnieje ogromne zagrożenie dojściem do władzy skrajnie prawicowej koalicji w 2027 r., a wielu wyborców czuje się rozczarowanych polityką i nie chce iść głosować. To właśnie dla tych osób ofertę przygotowuje Nowa Polska.
Politycy partii krytycznie oceniają m.in. wprowadzoną za rządów PiS zasadę dwukadencyjności. Z jej powodu ponad 60 proc. prezydentów, burmistrzów i wójtów w 2029 r. nie będzie mogło kontynuować władzy w miastach i gminach. Są również przeciwni referendom umożliwiającym odwołanie włodarzy przed końcem kadencji, jak miało to miejsce w Krakowie.
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Nowa Polska to nie jedyne ugrupowanie, które ma w swoich szeregach samorządowców z całego kraju. Bezpartyjni Samorządowcy nie są nowym projektem. O wejście do parlamentu bez powodzenia walczyli już w poprzednich wyborach. Ugrupowanie jest kierowane przez byłego kandydata na prezydenta RP Marka Wocha, który już od miesięcy spotyka się z mieszkańcami w różnych częściach kraju.
– Wróciłem o 3 rano z Hajnówki ze spotkania z mieszkańcami, a w ciągu dnia ogłaszałem już lidera listy podlaskiej do Sejmu. Nie mamy czasu, aby czekać. Okręg po okręgu ogłaszamy liderów. Idziemy na własnych listach, samodzielnie. Gdyby dzisiaj były wybory, jesteśmy w stanie wystawić tysiąc osób, a do Senatu nawet sto – przekonuje.
Polityk zawarł z Grzegorzem Braunem prawicowy pakt senacki. W rozmowie z RadioZET.pl potwierdził także, że jest w kontakcie z Jarosławem Kaczyńskim w sprawie zawarcia szerokiego porozumienia środowisk prawicowych w wyborach do Senatu. Podkreśla jednocześnie, że Bezpartyjni Samorządowcy w wyborach do Sejmu zamierzają startować samodzielnie. Jedną z propozycji ugrupowania jest organizacja ogólnokrajowego referendum „10 pytań do obywateli”. Chodzi m.in. o likwidację NFZ, dobrowolny ZUS, dziedziczenie emerytur czy limit kadencji posłów i senatorów.
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Swoją partię o nazwie Nowa Fala założyła także Joanna Senyszyn. Była posłanka SLD w wyborach prezydenckich w 2025 r. uzyskała wynik powyżej 1 proc. i zyskała sporą rzeszę sympatyków.
– W tej chwili mamy kilkuset członków partii. Otworzyliśmy w Kielcach pierwsze biuro i już zostało pomalowane czerwoną farbą. Teraz będziemy robić ponadpartyjną akcję zmywania. Chcemy w ten sposób zamanifestować sprzeciw wobec nienawiści i hejtu – tłumaczy Joanna Senyszyn.
Jak podkreśla Joanna Senyszyn, do partii dołączają przede wszystkim ludzie młodzi, bez politycznego doświadczenia, ale w szeregach są również znane twarze. Wśród założycieli znaleźli się Marek Balt, Robert Kwiatkowski, Piotr Bakun i Włodzimierz Michalak.
Jednym z pierwszych pomysłów jest zbiórka podpisów pod projektem ustawy utrudniającej wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Partia szykuje się aktualnie do poparcia niezależnego kandydata na prezydenta Krakowa.
Utworzenie kolejnego ugrupowania zapowiedział także poseł Ryszard Petru. Inicjatywa została roboczo nazwana „Konfederacją Light” i ma być alternatywą m.in. dla wyborców Konfederacji. Zgodnie z zapowiedziami nowa partia ma powstać po wakacjach. Będzie ugrupowaniem wolnorynkowym, proeuropejskim i skierowanym do przedsiębiorców.
Jednym z założeń jest także przedstawienie rozwiązań „dla młodych mężczyzn, którzy po rozwodach przegrywają w sądach opiekę nad dziećmi”. W rozmowie z RadioZET.pl polityk Ryszard Petru potwierdził, że udało mu się przekonać do projektu niektórych posłów.
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Swoje stowarzyszenie założyła także europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Jak podaje Radio ZET, mimo że jej kadencja w Parlamencie Europejskim skończy się w 2029 r., polityczka planuje start w wyborach do Sejmu w 2027 r.
Europosłanka podkreśla, że Ruch „Biało-Czerwoni” to „przestrzeń dla ludzi aktywnych lokalnie, którzy mają dość wszechogarniającego »dziadostwa«, mają dość marnowania naszych ciężko zarobionych pieniędzy, mają dosyć lekceważenia polskiego interesu i sprzedawania Polski kawałek po kawałku”.
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