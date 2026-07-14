Wśród nowych graczy, którzy w przyszłorocznych wyborach chcą zawalczyć o miejsca w Sejmie i Senacie są m.in. takie ugrupowania jak Nowa Polska, Bezpartyjni Samorządowcy czy Nowa Fala Joanny Senyszyn, a także nowa inicjatywa Ryszarda Petru o roboczej nazwie "Konfederacja Light" oraz Ruch "Biało-Czerwoni". Radio ZET sprawdziło, co mają do zaproponowania wyborcom i na jakim etapie jest budowa struktur.

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Nowa Polska. Samorządowcy łączą siły, by odeprzeć widmo prawicowej koalicji

Nowa Polska to ugrupowanie tworzone przez samorządowców z całej Polski. To ugrupowanie centrowe, które chce stawić czoła duopolowi politycznemu KO–PiS. Partia powstała w 2025 r. i ma już swoją reprezentację w Senacie. Należą do niej senatorowie Wadim Tyszkiewicz, Zygmunt Frankiewicz i Andrzej Dziuba. Nowa Polska posiada już także swoje struktury w regionach.

Główną siłą nowego ugrupowania mają być doświadczeni samorządowcy. Jak mówi w rozmowie z RadioZET.pl wiceszef partii, senator Wadim Tyszkiewicz, istnieje ogromne zagrożenie dojściem do władzy skrajnie prawicowej koalicji w 2027 r., a wielu wyborców czuje się rozczarowanych polityką i nie chce iść głosować. To właśnie dla tych osób ofertę przygotowuje Nowa Polska.

Politycy partii krytycznie oceniają m.in. wprowadzoną za rządów PiS zasadę dwukadencyjności. Z jej powodu ponad 60 proc. prezydentów, burmistrzów i wójtów w 2029 r. nie będzie mogło kontynuować władzy w miastach i gminach. Są również przeciwni referendom umożliwiającym odwołanie włodarzy przed końcem kadencji, jak miało to miejsce w Krakowie.

Czytaj więcej Polityka Pojawiła się nowa partia. Chce stawić czoła KO i PiS Nowa Polska to partia polityczna, która powstała w 2025 r. Choć nie jest notowana w sondażach, ma już swoją reprezentację w Senacie. To ugrupowanie...

Bezpartyjni Samorządowcy. Kolejne podejście w wyborach parlamentarnych

Nowa Polska to nie jedyne ugrupowanie, które ma w swoich szeregach samorządowców z całego kraju. Bezpartyjni Samorządowcy nie są nowym projektem. O wejście do parlamentu bez powodzenia walczyli już w poprzednich wyborach. Ugrupowanie jest kierowane przez byłego kandydata na prezydenta RP Marka Wocha, który już od miesięcy spotyka się z mieszkańcami w różnych częściach kraju.

– Wróciłem o 3 rano z Hajnówki ze spotkania z mieszkańcami, a w ciągu dnia ogłaszałem już lidera listy podlaskiej do Sejmu. Nie mamy czasu, aby czekać. Okręg po okręgu ogłaszamy liderów. Idziemy na własnych listach, samodzielnie. Gdyby dzisiaj były wybory, jesteśmy w stanie wystawić tysiąc osób, a do Senatu nawet sto – przekonuje.

Polityk zawarł z Grzegorzem Braunem prawicowy pakt senacki. W rozmowie z RadioZET.pl potwierdził także, że jest w kontakcie z Jarosławem Kaczyńskim w sprawie zawarcia szerokiego porozumienia środowisk prawicowych w wyborach do Senatu. Podkreśla jednocześnie, że Bezpartyjni Samorządowcy w wyborach do Sejmu zamierzają startować samodzielnie. Jedną z propozycji ugrupowania jest organizacja ogólnokrajowego referendum „10 pytań do obywateli”. Chodzi m.in. o likwidację NFZ, dobrowolny ZUS, dziedziczenie emerytur czy limit kadencji posłów i senatorów.

Nowa Fala. Partia Joanny Senyszyn

Swoją partię o nazwie Nowa Fala założyła także Joanna Senyszyn. Była posłanka SLD w wyborach prezydenckich w 2025 r. uzyskała wynik powyżej 1 proc. i zyskała sporą rzeszę sympatyków.

– W tej chwili mamy kilkuset członków partii. Otworzyliśmy w Kielcach pierwsze biuro i już zostało pomalowane czerwoną farbą. Teraz będziemy robić ponadpartyjną akcję zmywania. Chcemy w ten sposób zamanifestować sprzeciw wobec nienawiści i hejtu – tłumaczy Joanna Senyszyn.

Jak podkreśla Joanna Senyszyn, do partii dołączają przede wszystkim ludzie młodzi, bez politycznego doświadczenia, ale w szeregach są również znane twarze. Wśród założycieli znaleźli się Marek Balt, Robert Kwiatkowski, Piotr Bakun i Włodzimierz Michalak.

Jednym z pierwszych pomysłów jest zbiórka podpisów pod projektem ustawy utrudniającej wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Partia szykuje się aktualnie do poparcia niezależnego kandydata na prezydenta Krakowa.

„Konfederacja Light”. Nowy projekt Ryszarda Petru

Utworzenie kolejnego ugrupowania zapowiedział także poseł Ryszard Petru. Inicjatywa została roboczo nazwana „Konfederacją Light” i ma być alternatywą m.in. dla wyborców Konfederacji. Zgodnie z zapowiedziami nowa partia ma powstać po wakacjach. Będzie ugrupowaniem wolnorynkowym, proeuropejskim i skierowanym do przedsiębiorców.

Jednym z założeń jest także przedstawienie rozwiązań „dla młodych mężczyzn, którzy po rozwodach przegrywają w sądach opiekę nad dziećmi”. W rozmowie z RadioZET.pl polityk Ryszard Petru potwierdził, że udało mu się przekonać do projektu niektórych posłów.

Ruch „Biało-Czerwoni”. Inicjatywa europosłanki Konfederacji

Swoje stowarzyszenie założyła także europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Jak podaje Radio ZET, mimo że jej kadencja w Parlamencie Europejskim skończy się w 2029 r., polityczka planuje start w wyborach do Sejmu w 2027 r.

Europosłanka podkreśla, że Ruch „Biało-Czerwoni” to „przestrzeń dla ludzi aktywnych lokalnie, którzy mają dość wszechogarniającego »dziadostwa«, mają dość marnowania naszych ciężko zarobionych pieniędzy, mają dosyć lekceważenia polskiego interesu i sprzedawania Polski kawałek po kawałku”.