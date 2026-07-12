Władze Unii Cenrtum
Powstanie nowej partii politycznej ogłoszono w niedzielę na konferencji prasowej z udziałem m.in. Hennig-Kloski oraz europosła Michała Koboski, który został jednym z wiceprzewodniczących ugrupowania.
Jak podkreśliła podczas konferencji Hennig-Kloska, „Unia Centrum będzie mocnym fundamentem »koalicji 15 października«”.
Zaznaczyła także, że członkowie klubu Centrum mówią, że „centrum to miejsce, w którym skupiają się ludzie, aby wypracować najlepsze kompromisy”.
Celem partii – jak wyjaśniono – jest „budowa trwałego środowiska politycznego, które będzie reprezentować osoby oczekujące odpowiedzialnego państwa, silnej gospodarki i nowoczesnych usług publicznych”.
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Fundamentami programu mają być silna i konkurencyjna gospodarka, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenie dobrze płatnych i stabilnych miejsc pracy, odpowiedzialna transformacja energetyczna, silny samorząd, bezpieczeństwo państwa i obywateli oraz umacnianie silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej.
Partia przyjęła barwy niebiesko-zielone. Jak wyjaśniła Hennig-Kloska, odzwierciedlają one wartości, na których chce budować to środowisko polityczne. Niebieski ma oznaczać wolność, przedsiębiorczość, nowoczesność i silną gospodarkę. Zieleń to z kolei odpowiedzialność za środowisko, czyste powietrze, bezpieczeństwo energetyczne i troska o przyszłe pokolenia.
Szefowa nowej partii zapowiedziała, że we wrześniu odbędzie się pierwsza Konwencja Programowa „Unii Centrum”, podczas której przedstawione mają zostać kierunki programowe.
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Oprócz Koboski, wiceprzewodniczącymi partii zostali także Mirosław Suchoń, Elżbieta Bińczycka, Ewa Szymanowska.
Klub parlamentarny Centrum powstał w połowie lutego po tym, jak w partii Polska 2050 doszło do rozłamu. Minister Hennig-Kloska, która przegrała z szefową MFiPR Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz wybory na nowego szefa Polski 2050, wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i założyła odrębny klub. Pod koniec maja zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Centrum, którego prezesem jest Hennig-Kloska.
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