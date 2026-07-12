Jak wynika z najnowszego raportu, szwedzka marka odzieżowa zakończyła pierwszą połowę 2026 r. z 4038 sklepów. Dla porównania z końcem 2022 r. miała ich 4702. To oznacza stratę 644 lokalizacji. Liczba sklepów sieciówki systematycznie spada.

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Grupa H&M ogranicza sieć sklepów. W pół roku o 136 placówek mniej

Jak podaje amerykański portal finansowy „TheStreet”, tylko w ostatnich sześciu miesiącach grupa H&M zamknęła 136 sklepów. Choć marka otwiera także nowe lokalizacje, to zamknięć jest więcej. W raporcie półrocznym gigant odzieżowy poinformował, że na początku drugiego kwartału miał o 163 sklepy mniej niż rok wcześniej, a na koniec kwartału różnica rok do roku wynosiła 128 placówek.

Z końcem 2025 r. grupa zamknęła także wszystkie sklepy swojej marki Monki, skierowanej do młodszej grupy odbiorców, włączając jej produkty do oferty marki Weekday.

Chociaż w pierwszym półroczu 2026 r. sprzedaż w grupie H&M spadła o 1 proc., to według raportu jej rentowność wzrosła.

„Wyniki sprzedaży w tym kwartale były nieco niższa niż planowano, podczas gdy rentowność i sytuacja z akcjami handlowymi rozwijały się dobrze. Poprawa rentowności i wzrost wydajności zapasów są zgodne z naszą długoterminową pracą nad położeniem fundamentów pod trwały i rentowny wzrost” – napisał prezes firmy Daniel Ervér w liście zawartym w raporcie zysków.

Główne przyczyny problemów. Presja taniej konkurencji

Globalne platformy sprzedażowe takie jak Shein i Temu oferujące tanią odzież stanowią dla marek takich jak H&M konkurencję ze względu na przewagę cenową i szybkość dostaw. Nie muszą płacić za utrzymanie sklepów detalicznych i martwić się o logistykę dostaw.

„Marka H&M pozostaje rentowna, ale jej wyzwanie przesunęło się teraz z konkurencji z Zarą na nową generację detalistów nastawionych na cyfrowe rozwiązania, które mogą działać szybciej i przy niższych kosztach” – ocenia portal „TheStreet”.

Według cytowanych przez portal ekspertów, kanał online H&M nie nadrobił zamknięcia sklepów w takim stopniu, jak to miało miejsce w przypadku jego innych konkurentów wielokanałowych.

H&M zapowiada zmiany. Rozwój usług online

Prezes grupy powiedział, że H&M inwestuje w rozwój swojej infrastruktury cyfrowej.

„W drugiej połowie roku rozpoczniemy modernizację infrastruktury cyfrowej, która będzie wspierać nasz rozwój. Nowa infrastruktura zapewni lepsze wsparcie decyzyjne, szybsze procesy oraz większą precyzję w planowaniu naszego asortymentu i zapasów handlowych” – napisał prezes firmy Daniel Ervér.

Jak donosi portal analityczny PYMNTS.com, H&M pracuje także nad dostosowaniem oferty swoich sklepów do specyfiki poszczególnych rynków, na których działa.

„Mniejsze, skoncentrowane na społeczności sklepy mogą oferować wybrane produkty dopasowane do gustów i trendów danego obszaru. Pracownicy tych kompaktowych sklepów mają większe szanse rozumieć społeczność, co pozwala im udzielać spersonalizowanych rekomendacji i usług, które trafiają do klientów” – podaje serwis.