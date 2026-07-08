Koncern Ford Motor Company ogłosił akcję serwisową obejmującą 177 tys. pojazdów, w których wykryto usterki zagrażające bezpieczeństwu.

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Ponad 177 tys. Fordów z poważnymi usterkami. Producent naprawi je bezpłatnie

Według amerykańskiej Krajowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA), producent z Detroit – wytwarzający globalnie około 4-4,5 mln pojazdów rocznie – wzywa do serwisu 67 842 pojazdy modeli Mustang (roczniki 2024-2026) oraz Mustang GTD (roczniki 2025-2026). Przyczyną jest awaria układu wycieraczek i spryskiwaczy przedniej szyby. W niskich temperaturach może dojść do sytuacji, kiedy wycieraczki działają wyłącznie w trybie wysokiej prędkości, a układ spryskiwaczy przestaje funkcjonować.

Kolejna grupa obejmuje 42 784 samochody modelu Mustang Mach-E (roczniki 2021-2023). W tym przypadku ryzyko pęknięcia wałka zębnika może skutkować utratą mocy napędowej lub niekontrolowanym przemieszczeniem się zaparkowanego auta, jeśli kierowca nie użył hamulca postojowego.

Trzecia partia dotyczy 66 383 pojazdów Lincoln Nautilus Hybrid (roczniki 2024-2027) oraz Explorer Hybrid (roczniki 2025-2027). Usterka wynika z błędu oprogramowania, który może uniemożliwić emisję dźwięku ostrzegającego pieszych. W takich przypadkach przewidziana jest bezpłatna wymiana systemu.

Właściciele objętych akcją pojazdów otrzymają w lipcu powiadomienia o zagrożeniu. Naprawy w autoryzowanych serwisach zostaną przeprowadzone nieodpłatnie.

Czerwcowa akcja serwisowa dla ponad 741 tys. Fordów

Pod koniec czerwca, jak przypomina CBS News, Ford ogłosił podobną akcję serwisową dla ponad 741 tys. pojazdów z powodu wadliwego systemu parkowania, który stwarzał ryzyko nieoczekiwanego ruszenia samochodu z miejsca.

Na podstawie analiz rynku motoryzacyjnego (m.in. S&P Global Mobility oraz Hedges & Company), szacuje się, że na drogach amerykańskich jeździ łącznie około 40-50 mln pojazdów Forda.