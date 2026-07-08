Jak wynika z raportu EY, polscy przedsiębiorcy lepiej niż ich koledzy z Europy Centralnej, Północnej, Południowej i Wschodniej oceniają warunki prowadzenia biznesu w swoim kraju.

Reklama Reklama

Jako korzystne lub bardzo korzystne ocenia je 43 proc. przedstawicieli polskich firm. Średnia w 14 badanych krajach wyniosła 28 proc. Przeciwnego zdania jest 29 proc. przedstawicieli polskich firm (wobec 45 proc. w krajach regionu), a 27 proc. klasyfikuje je jako neutralne.

Autorzy badania podkreślają, że nastroje przedsiębiorców poprawiły się w porównaniu z ubiegłym rokiem – wtedy zadowolonych z warunków prowadzenia biznesu w Polsce było 36 proc. badanych.

Polska biurokracja nie taka szkodliwa

Jako największe przeszkody w prowadzeniu biznesu polscy przedsiębiorcy wymieniają biurokrację i zmieniające się regulacje (47 proc. wskazań), silną konkurencję (38 proc.) oraz brak wykwalifikowanych pracowników (30 proc.).

Co ciekawe, w porównaniu z krajami w regionie, Polska i tak odnotowuje niższą szkodliwość biznesową biurokracji i złożoności regulacyjnej. Te zagadnienia jako barierę w biznesie wskazuje bowiem 63 proc. firm z pozostałych państw regionu.

Niemniej kwestie administracyjne i legislacyjne od lat pozostają hamulcem w rozwoju przedsiębiorczości. W odpowiedzi na oczekiwania polskiego biznesu, rząd wprowadza kolejne pakiety deregulacyjne. W poniedziałek Maciej Berek na wspólnej konferencji z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim przedstawił kolejny pakiet zapisów anty-biurokratycznych.

Z drugiej strony na tle regionu polscy respondenci wyraźnie częściej jako problem wskazują nasycenie rynku i silną konkurencję jako barierę rozwoju. W Polsce tę przeszkodę wskazało o 17 pkt proc. więcej respondentów niż w krajach regionu.

Silna konkurencja wymusza w firmach inwestycje

Jacek Kędzior, partner zarządzający EY w regionie Europy Centralnej ocenia, że przedsiębiorczość w naszej części Europy pozostaje pod silną presją globalnych trendów, co popycha regionalnych przedsiębiorców do zwiększania inwestycji w firmach. W szczególności tych bazujących na sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów.

Czytaj więcej Regulacje Ue Parlament Europejski skoordynował zabezpieczenie społeczne pracowników Parlament przyjął 7 lipca rewizję przepisów o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych. Polscy przewoźnicy obawiają się niekorzystnych zmian.

– Nie można pomijać faktu, że cały region nadal funkcjonuje w warunkach podwyższonej niepewności. Decyzje inwestycyjne pozostają pod presją ryzyk makroekonomicznych, zmienności rynkowej oraz niestabilności geopolitycznej – mówi ekspert EY.

Badanie przeprowadzono w I kwartale 2026 r. w takich krajach jak Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Grecja, Kazachstan, Malta, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Szwecja, Turcja i Węgry.