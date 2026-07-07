W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Unijne regulacje hamują rozwój sztucznej inteligencji

Europa coraz wyraźniej staje przed dylematem: jak pogodzić ochronę danych i bezpieczeństwo użytkowników z utrzymaniem konkurencyjności w globalnym wyścigu AI. Od 2022 r. europejskie sądy i regulatorzy nałożyli na największe firmy technologiczne kary przekraczające równowartość 13 mld zł. Większość postępowań dotyczyła wykorzystywania danych do trenowania modeli sztucznej inteligencji z naruszeniem unijnych przepisów.

Eksperci podkreślają, że choć restrykcyjne regulacje wzmacniają ochronę prywatności, jednocześnie znacząco zwiększają koszty rozwoju nowych technologii. Bruksela dostrzega ten problem. Trwają już prace nad pakietem Omnibus AI, który ma uprościć część wymogów wynikających z AI Act. Wyzwaniem pozostaje jednak przygotowanie samych przedsiębiorstw. Z raportu Intrum European Payment Report 2026 wynika, że jedynie 36 proc. europejskich firm deklaruje dobrą znajomość nowych przepisów, co pokazuje, że wdrażanie regulacji dopiero nabiera tempa.

PGZ i Anduril rozpoczynają strategiczną współpracę

Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała w Bydgoszczy porozumienie z amerykańską firmą Anduril, jednym z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw sektora obronnego na świecie. Jak opisuje Maciej Miłosz w „Rzeczpospolitej”, współpraca zakłada produkcję tysięcy nowoczesnych pocisków Barracuda 500M, a w kolejnych etapach stopniowe zwiększanie udziału polskich dostawców oraz komponentów w całym procesie produkcji.

Docelowo partnerzy chcą stworzyć europejską wersję systemu, która w zdecydowanej większości będzie powstawała w Polsce i innych krajach UE. To oznacza nie tylko rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego, ale również transfer nowoczesnych technologii i kompetencji.

Rosyjskie banki pod coraz większą presją

Według informacji agencji Reuters, powołującej się na raport wywiadowczy jednego z europejskich państw, kondycja rosyjskiego sektora bankowego jest znacznie gorsza, niż pokazują oficjalne dane. Analitycy wskazują, że zachodnie sankcje oraz prowadzona przez Kreml agresywna polityka kredytowa zwiększyły ryzyko problemów z płynnością części banków komercyjnych.

Jednocześnie Ukraina kontynuuje ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną. W ostatnich dniach celem dronów była m.in. największa rafineria w Omsku oraz terminale eksportowe nad Bałtykiem, co dodatkowo komplikuje sytuację rosyjskiej gospodarki.

Czytaj więcej Waluty Rosjanie nie chcą cyfrowego rubla. Coraz częściej wybierają gotówkę Elwira Nabiullina prezeska Banku Rosji, ogłosiła uruchomienie cyfrowego rubla 1 września. Począwszy od tej daty 12 największych banków rosyjskich j...

KGHM przedstawia strategię inwestycji wartą 32 mld zł

KGHM zaprezentował nową strategię rozwoju na lata 2026-2030. Spółka planuje przeznaczyć ponad 32 mld zł na inwestycje, z czego około 80 proc. środków zostanie zainwestowanych w Polsce. Wśród najważniejszych projektów znalazły się budowa nowego ciągu produkcyjnego KGHM 2.0 oraz rozwój własnych źródeł zielonej energii.

Firma zakłada również ograniczenie emisji CO₂ o 20-30 proc. do końca dekady oraz utrzymanie polityki dywidendowej. Zarząd zapowiada także analizę nowych projektów wydobywczych poza Europą, m.in. w Kanadzie, USA, Argentynie i Maroku, chcąc wykorzystać rosnący globalny popyt na miedź.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.