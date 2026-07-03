Zmiana na pozycji prezesa PAIH – a także składu zarządu – to pokłosie fali dymisji, jaka przelała się przez agencję pod koniec kwietnia. Swoje stanowisko stracił wtedy prezes Andrzej Dycha oraz wiceprezesi: Małgorzata Skarżyńska, Paweł Pudłowski i Łukasz Gwiazdowski.

Nieoficjalnie mówiło się o narastających konfliktach i różnych wizjach rozwoju agencji, co paraliżowało jej pracę. Odwołany prezes PAIH Andrzej Dycha pełnił tę funkcję od lutego 2024 roku.

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17 kandydatów w konkursie

Pod koniec maja rada nadzorcza rozpisała konkurs na nowego szefa agencji. 

W postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa zarządu wpłynęło 17 zgłoszeń” – poinformowało nas biuro prasowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Na koniec czerwca na stanowisko prezesa wskazano Artura Osuchowskiego, a Dagmarze Zawadzkiej przyznano funkcję wiceprezesa. 

 W ocenie rady nadzorczej Osuchowski spełnił wszystkie wymagania formalne przewidziane dla tego stanowiska, a także „uzyskał najwyższą ocenę rady nadzorczej pod względem kompetencji, doświadczenia zawodowego oraz przygotowania do realizacji zadań stojących przed spółką”.

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Redukcja składu zarządu do dwóch osób

Kadencja Osuchowskiego i Zawadzkiej wystartowała w środę, 1 lipca. Liczba członków zarządu PAIH tym samym została zredukowana z czterech do dwóch.

Osuchowski to menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi grupami przemysłowymi, w tym spółką Ciech S.A. (dziś Qemetica) i Orlenem. Bezpośrednio przed zmianami w kierownictwie PAIH, Osuchowski był członkiem rady nadzorczej agencji, a 30 czerwca – po odwołaniu prezesa i trzech członków zarządu – został delegowany do tymczasowego wykonywania funkcji w zarządzie PAIH.

Rolą Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest wspieranie ekspansji polskich firm na rynkach zagranicznych oraz przyciąganie do Polski inwestorów zagranicznych.