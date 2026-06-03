Materiał powstał we współpracy z PAIH

Skąd wziął się pomysł na program „Poland. Business Adventure”?

To całkiem nowe przedsięwzięcie. W ubiegłym roku odbyła się jego pierwsza pilotażowa edycja. Wkrótce ruszy jego tegoroczna odsłona. Skąd wziął się pomysł? Minister Radosław Sikorski stworzył ten program jako narzędzie polityki powrotowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ). Celem programu jest przekonanie Polaków, którzy wychowali się i wyedukowali za granicą, do tego, żeby wrócili do współczesnej Polski.

Ale skąd w ogóle pomysł na zachęcanie do powrotów? Chodzi o wsparcie gospodarki, rynku pracy czy może po prostu o przyciąganie talentów?

Tak naprawdę chodzi o to wszystko. Przez lata emigracja odbywała się przede wszystkim z Polski za granicę. Zasilaliśmy zagraniczne gospodarki kapitałem ludzkim – wykształconym, wychowanym i wyedukowanym tutaj. Dzisiaj Polska ma już jednak taką pozycję, że staje się magnesem dla ludzi wychowanych gdzie indziej.

Dla Polski to ogromna wartość. Po pierwsze, zyskujemy dostęp do znakomicie wykształconych ludzi. Po drugie, są to osoby posiadające międzynarodowe doświadczenie. Jeśli ktoś wychował się czy studiował w Holandii, Stanach Zjednoczonych albo Argentynie, to automatycznie posiada wielokulturowy kapitał, który bardzo pomaga w biznesie – pozwala rozumieć zarówno jedną, jak i drugą rzeczywistość.

Pomówmy o pilotażowej edycji programu z ubiegłego roku. Czy zainteresowanie młodych ludzi z zagranicy, ale związanych z Polską, było duże? Jakie były efekty pierwszej odsłony projektu?

Jak na edycję pilotażową zainteresowanie było ogromne. Do ubiegłorocznej edycji zgłosiło się ponad 500 osób. Warto podkreślić, że program realizuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu, ale jego pomysłodawcą i sponsorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, mamy tutaj bardzo dobrą współpracę.

MSZ poprzez swoje placówki na całym świecie rekrutuje kandydatów do programu. Zadaniem PAIH jest natomiast pozyskanie firm partnerskich, które przyjmą stypendystów na staże. Wspólnie zastanawiamy się nad tym, który kandydat najlepiej pasuje do konkretnej firmy. Przedsiębiorstwa akceptują kandydatury i rozpoczynają się staże.

W ubiegłym roku zgłosiło się ponad 500 osób, a ponad 50 partnerów przyjęło stypendystów na trzymiesięczne staże.

Skąd biorą się przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w programie?

Główną kompetencją PAIH jest zarządzanie informacją. Polska Agencja Inwestycji i Handlu ma ustawowe zadania związane z pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych do Polski oraz wspieraniem polskiego eksportu. Wspólnym mianownikiem tych działań jest promocja gospodarcza Polski. Na co dzień współpracujemy z polskimi przedsiębiorcami i dobrze znamy ich potrzeby. Od lat budujemy z nimi relacje, dlatego kiedy dowiedzieli się o programie „Poland. Business Adventure”, bardzo wielu z nich pozytywnie odpowiedziało na propozycję przyjęcia stypendystów.

A jak te staże przebiegają w praktyce?

Stypendyści przyjeżdżają do Polski na trzy miesiące. Staże odbywają się w trzech turach, ponieważ zarówno firmy, jak i sami uczestnicy mają różne preferencje dotyczące terminów. W tym roku staże rozpoczynają się w lipcu, sierpniu i wrześniu.

Firmy partnerskie przyjmują stypendystów do swoich zespołów. Są to bardzo różne podmioty – od instytucji takich jak Bank Gospodarstwa Krajowego czy sama PAIH po mikro- i małych przedsiębiorców z całej Polski. Mieliśmy stypendystów zarówno w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, jak i w firmach pod Krakowem czy Rzeszowem.

Uczestnicy otrzymują zadania zgodne ze swoimi kompetencjami. A zakres tych kompetencji jest naprawdę bardzo szeroki. W programie uczestniczą osoby, które ukończyły 21 lat, więc są na początku swojej drogi edukacyjnej albo zawodowej. Naszym zadaniem jest przekonanie ich do związania swojej przyszłości z Polską – żeby to tutaj przenieśli swoje centrum interesów życiowych i zawodowych.

Są to kompetencje bardzo różne – od osób na progu rozpoczęcia kariery zawodowej po osoby posiadające już stopnie doktorskie.

Co ważne, stypendyści przez trzy miesiące otrzymują stypendium, w ramach którego organizują sobie życie w Polsce, zakwaterowanie, życie pozazawodowe itd. Zobowiązani są także do uczestniczenia w drugim filarze „Poland. Business Adventure”, czyli w programie kulturalno-krajoznawczym. Organizujemy wspólne wycieczki do Krakowa, Wrocławia i Gdańska, wspólnie celebrujemy takie uroczystości jak rocznica wybuchu powstania warszawskiego, spędzamy czas na warsztatach związanych z polską kulturą. Program to nie tylko biznes, to także doświadczenie polskiej wspólnoty i budowanie sieci kontaktów.

Na koniec porozmawiajmy jeszcze o tegorocznej, zbliżającej się edycji programu. Jakie jest zainteresowanie i ile osób ostatecznie weźmie udział w projekcie?

Na podanie dokładnych danych jest jeszcze za wcześnie, ponieważ proces dopasowywania stypendystów do przedsiębiorstw nadal trwa. Gdy się zakończy, będziemy mogli podać konkretne liczby.

Warto jednak wrócić jeszcze do ubiegłego roku. Program stażowy ukończyło wtedy 74 stypendystów, z czego 90 proc. zadeklarowało chęć powrotu do Polski na stałe. Ponad 20 osób rozpoczęło aktywne poszukiwanie pracy w Polsce, a co najmniej 11 osób rzeczywiście podjęło zatrudnienie bezpośrednio po zakończeniu stażu.

Osiągnęliśmy bardzo dobry efekt i właśnie dlatego Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie powierzyło realizację programu „Poland. Business Adventure” właśnie PAIH.

–rozmawiał Artur Osiecki

Materiał powstał we współpracy z PAIH