Polska Agencja Inwestycji i Handlu podpisała w Gdańsku list intencyjny z UkraineInvest
Drugiego dnia konferencji Ukraine Recovery Conference Polska Agencja Inwestycji i Handlu podpisała list intencyjny o współpracy z ukraińską agencją UkraineInvest. Dokument podpisali Artur Osuchowski, nowo mianowany prezes PAIH, oraz Maryna Khlystun, dyrektor zarządzająca UkraineInvest.
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– Ten list umożliwi konkretne działania. Oni będą wspierali nas na rynku ukraińskim, a my ich na rynku polskim. Przewidujemy też szkolenia, wymianę informacji i wsparcie promocyjne – mówi Artur Osuchowski, prezes PAIH.
Z jednej strony to formalność, bo agencje już ze sobą współpracują. Z drugiej jednak list wzmacnia relacje między polskimi i ukraińskimi partnerami oraz ułatwia świadczenie obustronnych usług.
PAIH już obsługuje ukraińskich inwestorów i ma otwartą ścieżkę projektów. Przedstawiciele agencji twierdzą, że ze strony ukraińskich firm widać zainteresowanie inwestowaniem w Polsce. Z drugiej strony PAIH prowadzi katalog firm zainteresowanych wejściem na rynek ukraiński. Na tej liście jest już ok. 3,6 tys. przedsiębiorstw z Polski.
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PAIH jest częścią Team Poland, zespołu polskich instytucji zebranych pod parasolem PFR, które wspólnie przygotowują wsparcie dla polskich firm działających lub planujących działalność w Ukrainie Jak słyszymy w agencji, doświadczenia zdobyte przy tworzeniu wsparcia dla tego rynku zostaną wykorzystane do rozszerzenia oferty Zagranicznych Biur Handlowych – ok. 50 zagranicznych placówek PAIH zlokalizowanych na rynkach kluczowych dla polskich eksporterów.
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