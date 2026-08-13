W trakcie zaćmienia Słońca cienie rzucane przy liście przybierają niezwykłe kształty
W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których można zobaczyć zjawisko towarzyszące środowemu zaćmieniu Słońca.
Portal Nexta opublikował na platformie X nagranie obrazujące niezwykłe zjawisko, które zaobserwowano 12 sierpnia w czasie zaćmienia Słońca.
"Podczas zaćmienia drzewa zamieniają się w setki miniaturowych projektorów. Szczeliny między liśćmi działają jak camera obscura: każdy otwór wyświetla na ziemi maleńki obraz Słońca. Dlatego zamiast zwykłych okrągłych plam światła, pod drzewami pojawiają się setki świecących półksiężyców" – napisano pod nagraniem.
Zjawisko to jest znane w świecie nauki. Jak wyjaśnia portal Crazy Nauka, "Plamy słoneczne pomiędzy liśćmi odwzorowują kształt Słońca, a nie rzeczywisty kształt nieregularnych przecież przerw między liśćmi. Dlaczego? Bo to efekt jak w camera obscura (z łac. »zaciemniony pokój«) – urządzeniu będącym światłoszczelnym pudełkiem, w którym dzięki otworkowi wykonanemu na jednej ściance na przeciwległej ściance (ekranie) tworzy się odwrócony obraz przedmiotu znajdującego się przed otworkiem, analogicznie do powstawania obrazu w ludzkim oku. Gdybyśmy w pudełku, na ściance naprzeciw otworku, umieścili materiał światłoczuły, powstanie na nim zdjęcie".
Podczas częściowego zaćmienia plamy tworzone na ziemi przez promienie Słońca przechodzące między liśćmi drzew mają więc księżycowaty kształt.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas