W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których można zobaczyć zjawisko towarzyszące środowemu zaćmieniu Słońca.

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Liście zamieniły się w setki miniaturowych projektorów. Nagrania obiegły sieć

Portal Nexta opublikował na platformie X nagranie obrazujące niezwykłe zjawisko, które zaobserwowano 12 sierpnia w czasie zaćmienia Słońca.

"Podczas zaćmienia drzewa zamieniają się w setki miniaturowych projektorów. Szczeliny między liśćmi działają jak camera obscura: każdy otwór wyświetla na ziemi maleńki obraz Słońca. Dlatego zamiast zwykłych okrągłych plam światła, pod drzewami pojawiają się setki świecących półksiężyców" – napisano pod nagraniem.

Zjawisko to jest znane w świecie nauki. Jak wyjaśnia portal Crazy Nauka, "Plamy słoneczne pomiędzy liśćmi odwzorowują kształt Słońca, a nie rzeczywisty kształt nieregularnych przecież przerw między liśćmi. Dlaczego? Bo to efekt jak w camera obscura (z łac. »zaciemniony pokój«) – urządzeniu będącym światłoszczelnym pudełkiem, w którym dzięki otworkowi wykonanemu na jednej ściance na przeciwległej ściance (ekranie) tworzy się odwrócony obraz przedmiotu znajdującego się przed otworkiem, analogicznie do powstawania obrazu w ludzkim oku. Gdybyśmy w pudełku, na ściance naprzeciw otworku, umieścili materiał światłoczuły, powstanie na nim zdjęcie".

Podczas częściowego zaćmienia plamy tworzone na ziemi przez promienie Słońca przechodzące między liśćmi drzew mają więc księżycowaty kształt.