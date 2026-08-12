Naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu w Szwajcarii na łamach pisma „Nature Neuroscience” opisali badanie, które wskazało, że mózg może się regenerować po urazach czy po autoimmunologicznych chorobach lepiej, niż zakładano do tej pory.

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Sekret samonaprawy mózgu. Nowe odkrycie naukowców

W regeneracji tego narządu pomagają komórki glejowe zwane astrocytami. Jak wyjaśniają naukowcy, na co dzień dostarczają one komórkom nerwowym składników odżywczych, pomagają regulować przepływ krwi i utrzymują tkankę mózgową w dobrej kondycji.

Przez długi czas uważano, że jeśli zostaną utracone, na przykład wskutek urazu lub chorób autoimmunologicznych, nigdy nie zostaną w pełni odtworzone. Tymczasem w mózgach żywych myszy badacze odkryli wyspecjalizowaną grupę „regeneracyjnych” astrocytów, które z obrzeży uszkodzonego obszaru wkraczają do niego i odbudowują utracone komórki.

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Komórki mózgu pod lupą. Niezwykły mechanizm regeneracji

Sposób, w jaki to robią, także jest wyjątkowy: w miejsce uszkodzenia wysyłają najpierw same jądra komórkowe. „Wyniki naszego badania pokazują nieznaną wcześniej zdolność dorosłego mózgu do samonaprawy. Wskazują też nowe możliwości wspierania procesu regeneracji po chorobach i urazach związanych z utratą astrocytów” – zaznacza autor publikacji, prof. Bruno Weber z Uniwersytetu w Zurychu. – „Komórki te wysyłają nowo powstałe jądra swoich komórek potomnych na duże odległości, aby ponownie zasiedlić uszkodzony obszar i odbudować sieć astrocytów”.

Badacze dokonali swojego odkrycia, obserwując w czasie rzeczywistym mózgi żywych myszy. Korzystali przy tym z zaawansowanej techniki mikroskopowej (mikroskopii dwufotonowej) i sprawdzali, które geny aktywują się w poszczególnych obszarach organu.

Nowe perspektywy dla medycyny. Przełomowe obserwacje badaczy

Naukowcy zwracają też uwagę, że jeśli udałoby się selektywnie aktywować opisane przez nich mechanizmy, mogłoby to pomóc skuteczniej naprawiać uszkodzoną tkankę mózgową, odbudowywać sieci astrocytów i poprawiać powrót do zdrowia po niektórych chorobach czy uszkodzeniach mózgu.

„Udało nam się zidentyfikować liczne geny i szlaki sygnałowe, które są czasowo aktywowane podczas naprawy. W przyszłości mogą one stać się punktami wyjścia do wpływania na procesy regeneracji po chorobach i urazach” – mówi prof. Weber.