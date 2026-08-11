Mucha śrubowa Nowego Świata, określana jako NWS (ang. New World screwworm), to groźny pasożyt, który ponownie pojawił się w Meksyku w 2024 r. – donosi portal Ars Technica. Samice tego gatunku składają setki jaj w ranach, zmienionych zapalnie tkankach, błonach śluzowych i otworach ciała zwierząt stałocieplnych. W ciągu doby wykluwają się larwy, które zaczynają żywić się żywą tkanką gospodarza.

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Liczba zakażeń w Meksyku szybko rośnie

NWS był niegdyś gatunkiem endemicznym w Meksyku oraz w Stanach Zjednoczonych. Przez długie lata w tych krajach prowadzono kampanię mającą na celu zwalczenie pasożyta. Udało się to osiągnąć dzięki masowemu wypuszczaniu wysterylizowanych samców. Metoda okazała się bardzo skuteczna, ponieważ samice NWS kopulują tylko raz w życiu. W 2003 r. Meksyk ogłosił, że udało się całkowicie wyeliminować populację tego gatunku, jednak w 2024 r. ponownie odnotowano przypadki zakażeń u zwierząt. Od ponownego pojawienia się pasożyta stwierdzono ich już ponad 36 tys.

Zakażenia u ludzi, określane jako muszyca, są znacznie rzadsze, ale mogą mieć bardzo poważne skutki. Larwy powodują bolesne, szybko powiększające się rany, niszcząc przy tym mięśnie, chrząstki oraz kości. Nieleczone zakażenie może prowadzić do wtórnych infekcji, sepsy, nieodwracalnych uszkodzeń tkanek, a nawet śmierci.

Naukowcy przeanalizowali 202 przypadki odnotowane między kwietniem 2025 a marcem 2026 r.. W 2025 r. pojawiały się średnio 3 nowe przypadki tygodniowo, natomiast w 2026 r. było ich już ponad 9. Aż 72 proc. zakażonych stanowili mężczyźni. Pacjenci mieli od 12 do 93 lat, a średnia wieku wynosiła 61 lat. U 77 proc. występowały dodatkowe problemy zdrowotne, m.in. cukrzyca, nowotwory, choroby skóry lub uzależnienie od alkoholu.

Larwy najczęściej atakują nogi i stopy

Ponad połowa przypadków zakażeń dotyczyła kończyn dolnych – głównie nóg i stóp. Pasożyta znajdowano również w obrębie głowy i szyi, m.in. w nosie, jamie ustnej i oczach, a także w uszach, na tułowiu i w okolicach narządów płciowych.

Wśród pacjentów z potwierdzoną muszycą odnotowano sześć zgonów, ale tylko w jednym przypadku ta choroba została wskazana jako bezpośrednia przyczyna śmierci. Pozostali pacjenci cierpieli również na ciężkie choroby, m.in. nowotwory, niewydolność oddechową i wstrząs septyczny.

Autorzy badania podkreślają, że rozprzestrzenianie się NWS wśród ludzi jest silnie związane z rozmieszczeniem zgłaszanych przypadków u zwierząt. Zaobserwowano również, że muchy NWS przemieszczają się w kierunku północnym.